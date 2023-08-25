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Giriş Tarihi: 25.8.2023 12:01

Kapasite kullanım oranı yüzde 76,1 seviyesinde gerçekleşti

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 76,1 seviyesine indi.

AA
Kapasite kullanım oranı yüzde 76,1 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.734 iş yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 1 puan azalarak yüzde 76,1'e geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,2 puan düşerek yüzde 75,7 oldu.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde) :

Aylar 2022 2023
Ocak 77,6 75,3
Şubat 76,6 75,2
Mart 77,3 73,5
Nisan 77,8 75,4
Mayıs 78,0 76
Haziran 77,6 76,8
Temmuz 78,2 77,1
Ağustos 76,7 76,1
Eylül 77,4
Ekim 76,9
Kasım 75,9
Aralık 76,5
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Kapasite kullanım oranı yüzde 76,1 seviyesinde gerçekleşti
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