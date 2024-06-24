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Giriş Tarihi: 24.6.2024 10:14 Son Güncelleme: 24.6.2024 10:14

Kapasite kullanım oranı yüzde 76,3 oldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda geçen aya göre değişmeyerek yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti.

AA
Kapasite kullanım oranı yüzde 76,3 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1738 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

MEVSİMSEL ETKİLERDEN ARINDIRILMIŞ KAPASİTE KULLANIM ORANI GERİLEDİ

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda geçen aya oranla değişim göstermeyerek yüzde 76,3 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,2'ye geriledi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar 2023 2024
Ocak 75,3 76,2
Şubat 75,2 76,4
Mart 73,5 76,2
Nisan 75,4 76,7
Mayıs 76,0 76,3
Haziran 76,8 76,3
Temmuz 77,1
Ağustos 76,1
Eylül 77,3
Ekim 77,4
Kasım 78,0
Aralık 77,5
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Kapasite kullanım oranı yüzde 76,3 oldu
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