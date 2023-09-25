Kapasite kullanımı 1 yılın zirvesinde

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı eylülde bir önceki aya göre 1.2 puan artarak yüzde 76.9'a çıktı. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 1.2 puan artarak yüzde 77.3 ile son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre 0.33 puan artarak yüzde 76.50 oldu.Öte yandan reel kesim güven endeksi eylülde 104.4 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre ise güven endeksi eylülde hizmet sektöründe yüzde 2 azalırken, perakende ticarette yüzde 3, inşaatta yüzde 1 yükseldi.