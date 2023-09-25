Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kapasite kullanımı 1 yılın zirvesinde
Giriş Tarihi: 26.9.2023

Kapasite kullanımı 1 yılın zirvesinde

Kapasite kullanımı 1 yılın zirvesinde
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı eylülde bir önceki aya göre 1.2 puan artarak yüzde 76.9'a çıktı. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 1.2 puan artarak yüzde 77.3 ile son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre 0.33 puan artarak yüzde 76.50 oldu.

TİCARETTE GÜVEN ARTTI
Öte yandan reel kesim güven endeksi eylülde 104.4 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre ise güven endeksi eylülde hizmet sektöründe yüzde 2 azalırken, perakende ticarette yüzde 3, inşaatta yüzde 1 yükseldi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kapasite kullanımı 1 yılın zirvesinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA