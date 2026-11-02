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Giriş Tarihi: 2.11.2026

‘Kapatıyoruz, zararına’ yazdı cezadan kaçamadı

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‘Kapatıyoruz, zararına’ yazdı cezadan kaçamadı
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Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltıcı indirim ve kampanya algısıyla alışverişe yönlendiren işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. İstanbul Kadıköy'de faaliyet gösteren bir halı mağazası, vitrininde bir yıldan uzun süredir "Kapatıyoruz. Zararına" ilanı bulundurduğu gerekçesiyle Reklam Kurulu'nun yaptırımıyla karşılaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mağazanın vitrinindeki ilanla ticari faaliyetini sonlandıracağı izlenimi oluşturduğu tespit edildi. Reklam Kurulu, işletmenin gerçeğe aykırı biçimde kapanacağı izlenimi oluşturmasını, tüketicilerin ekonomik davranışlarını etkileyen haksız ticari uygulama olarak değerlendirdi. Yapılan incelemede, mağazanın söz konusu ilanının Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 62'nci maddesine aykırı olduğuna karar verildi. Kurulun kararı doğrultusunda işletme hakkında idari yaptırım uygulanırken, yanıltıcı reklamın kaldırılmasına da hükmedildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#REKLAM KURULU
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