Kapsayıcı güçlü büyümeye devam

Mersin İş Dünyası Buluşması'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Yüzyılı'nda da siyasi ve ekonomik istikrarla birlikte güven içinde kapsayıcı, dengeli, sürdürülebilir ve güçlü büyümeye devam edeceğiz" dedi. İş dünyası temsilcileriyle farklı platformlarda bir araya gelip istişarede bulunmaya önem verdiklerini söyleyen Nebati, "Halkımızın refahının artması, sosyal adalet ve gelir dağılımının iyileşmesi için enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması, Türkiye Yüzyılı'nda vazgeçilmez hedefimiz olacaktır" dedi.Türkiye'nin geçmişte kronik hale gelen bütçe açığı sorununa AK Parti hükümetleri döneminde son verdiklerini dile getiren Nebati, "Kamu borç stokunu önemli ölçüde azaltırken sosyal güvenlik sisteminde önemli reformları hayata geçirdik ve mali sürdürülebilirliği tesis ettik. Yaptığımız düzenlemelerle, bankacılık sektörünün finansman sağlama işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine imkân tanırken, sermaye yapısını güçlendirdik ve aktif kalitesini de iyileştirdik" diye konuştu. Türkiye ekonomisinin şoklara karşı önemli ölçüde dayanıklılık kazandığını aktaran Bakan Nebati, kazanımların ekonominin yapısal kırılganlıklarıyla mücadelede önemli bir temel sağladığına işaret etti.Türkiye Ekonomi Modeli kapsamındaki politikaların başarısının, büyümede, istihdamda, ihracatta ve turizmde elde edilen iyi sonuçlarla tescillendiğini vurgulayan Nebati, Türkiye'nin 2022'de yüzde 5.6 ile dünyada en hızlı büyüme performansı sergileyen ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti. Bakan Nebati, ekonomik aktivitedeki iyileşmeye iş gücü piyasasının da eşlik ettiğini anlatarak, şöyle konuştu: "İstihdam, Şubat 2023 itibarıyla 31.5 milyon kişiye ulaştı. Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sorunları avantaja çevirdik. İhracatı 255 milyar doların üzerine yükseltirken, küresel ihracattaki payımızı da artırdık."Dün ayrıca A Para'da ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Nebati enflasyondaki düşüşün hızlanacağını belirterek, "Enflasyonu büyümeden taviz vermeden düşürüyoruz, yüzde 45'lerin altına gerilemesini bekliyoruz" dedi. Nebati, "Enflasyonda baz etkisiyle başlayan düşüş devam edecek. Manşet enflasyonun altında faiz oranı olacak. Enerji fiyatlarında sakinleşme cari denge baskısını azaltacak. Toplumun tamamı faiz artırım beklentisini bıraktı. Dövizde bir ralli olmayacak, vatandaşlara sesleniyorum; Oyuna gelmeyin. Seçim sonrası adımlarla ikili fiyat mekanizması bitecek" diye konuştu."Yerli, yenilikçi ve yeşil üretim ekonomisi anlayışıyla, Türkiye'yi en büyük küresel sanayi ve ticaret merkezlerinden biri haline getireceğiz" diyen Nebati, şunları kaydetti: "Mal ve hizmet ihracatımızı nitelik ve nicelik bakımından artırarak yüksek katma değerli ihracat artışı sağlayacağız. Cari açığı düşürerek döviz talebinin ithalat fiyatları üzerindeki baskısını azaltacağız. Ülkemizin küresel değer zincirindeki konumunu güçlendirecek, ihracatta bölgesel bağımlılığı azaltarak ürün ve pazar çeşitlendirmesini de destekleyeceğiz. Öngörülebilirliği artırarak yatırımcı dostu politikalarla doğrudan uluslararası yatırımı artıracak, iş ve yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz."