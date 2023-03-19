Kâr hırsı ve mobbing çalışanı canından bezdirdi

Pandemide uzaktan çalışma sisteminin devreye alınmasıyla birlikte mesai kavramı ortadan kalktı. Online çalışmayla 17-18 saate kadar uzayan mesailer, özellikle beyaz yakalı çalışanları canlarından bezdirdi. Çalışanlar, uzun mesai saatleri sonucunda hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıpranırken şirketlerin kâr hırslarıyla yaptığı mobbinglerin artması, tüm dünyada intihar vakalarını da beraberinde getirmeye başladı. Bu kapsamda elim bir olay geçtiğimiz hafta ülkemizde yaşandı. Yapı Kredi Bankası'nın iştiraki Yapı Kredi Teknoloji şirketinin Bireysel Krediler Tahsis Uygulama Geliştirme Müdürü Efe Demir'in, 14 Mart'ta mobbing gördüğü ve bu nedenle yaşamına son verdiği iddia edildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayda, Demir'in intiharından bir gün önce şirket yöneticilerine e-posta gönderdiği ortaya çıktı. Yönetim politikalarının eleştirildiği mailde, "İnsana ve çalışma arkadaşınıza önem vermiyorsunuz" ifadeleri yer aldı.Bornova Anadolu Lisesi'nin ardından Sabancı Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği eğitimi alan Efe Demir'in ölümünün ardından hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hem de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) inceleme başlattı. Demir'in ön otopsi raporu beklenirken, genç yöneticiyi intihara sürükleyen süreçlere yönelik incemeler de hızlandırıldı. Yapı Kredi Bankası ise mobbing iddialarının asılsız olduğu yönünde açıklama yaptı.Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Bank- Sen'in Genel Başkanı Duygu Çalışkan Nalıncıoğlu, konunun yakın takipçisi olduklarını ve Demir'in ailesiyle görüştüklerini söyledi. Nalıncıoğlu, "Efe Demir iddia edildiği gibi banka camından atlayarak değil, evinde yaşamına son veriyor. Şu anda ön otopsi raporu bekleniyor. Ancak Demir'e ait olduğu iddia edilen mektuptan yola çıktığımızda kendisinin ciddi bir mobbinge maruz kaldığını görüyoruz" dedi.Mobbing sorununun bankacılık sektöründe sıklıkla görüldüğüne dikkat çeken Nalıncıoğlu, "İnsani değerler ikinci plana atılırken temel ticari beklentiler ön plana çıkıyor. Bu durum çalışanda bir süre sonra iş yüküyle birlikte zihinsel bir yükü beraberinde getiriyor. Yaşanan mobbing çalışanda hem fiziksel hem de psikolojik yorgunluğa yol açıyor" ifadelerini kullandı.Pandemiyle birlikte uzaktan çalışma sisteminin çalışma hayatına girdiğine değinen Nalıncıoğlu, özellikle beyaz yakalı çalışanların mesai saatlerinin 17-18 saate kadar çıktığına dikkat çekti. Nalıncıoğlu, şöyle devam etti: "Ayrıca ülkemiz son dönemde afetlerle de mücadele ediyor. Bu durumda bankalarda yönetilmesi gereken süreçler uzun saatlere yayılabiliyor. Ofiste biten mesai evde gece yarılarına kadar uzuyor. Özellikle kredi risklerini yöneten ve teknoloji birimleri çok yoğun mesai yapıyor. Bu durum çalışanların omzuna hem fiziksel hem zihinsel hem de duygusal yükler yüklüyor."Depremzedeler için kredi kartı limit artışı, kredi ödemelerinin ertelenmesinin sosyal medyadaki tepkiler ve rakip bankaların uygulamalarının ardından pazar kaybı yaşamamak için yapıldığını belirten Demir'in mailinde şu ifadeler dikkat çekti: "Toplumsal sorumluluğunu üst seviyede olarak lanse ettiğimiz bankamız aksiyonların hiçbirini depremde zarar görmüş tek bir yurttaş mutlu olsun diye almadı. Hepsi tamamen ticari ve stratejik hamlelerdi. Peki vicdanınıza sığmayan bu kararların alındığı dönemde hiç odağınızı kaybetmeden çalışmayı nasıl başardınız?"Efe Demir'in intiharının sosyal medyada büyük ses getirmesinin ardından Yapı Kredi Bankası da bir açıklama yayımladı. Bankanın açıklamasında, "Yapı Kredi olarak her zaman önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığı ve esenliğidir. Bu doğrultuda tüm süreçlerimiz düzenli olarak gözden geçirilmekte ve denetlenmektedir. Tüm çalışanlarımız adına böylesi acı bir durumda insan hayatını kullanarak ortaya atılan iddiaların gerçeklikten uzak olduğunu vurgulamak isteriz" denildi. Tüm yazışmaların yasal mercilere ibraz edileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Merhum çalışma arkadaşımızın banka elektronik sistemlerini kullanarak yaptığı Yapı Kredi'de olan tüm yazışmaların ilgili yasal mercilerin talep etmesi durumunda ibraz edileceğini ve gerekli takibin tarafımızca sürdürüleceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."