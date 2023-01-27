Kar yağmadı kış lastikleri depoda kaldı

SÜRÜCÜLER KIŞ LASTİĞİ YERİNE YAZ LASTİĞİNİ SORUYOR

Lastikçi Güngör Yurtsever: "Sürücüler 15 günlük hava durumuna bakıyor ve kar yağışı görmediği için gelmiyor" ifadesini kullanarak sözlerine şöyle devam etti: "Depomuzdaki tüm lastiklerin takılmış olması lazımdı ama şimdi yüzde ellisi duruyor. Ocak ayı bitiyor 2 ay sonra yine kışlıklar çıkacak ve yazlık lastikler takılacak. Şimdi kar bile yağsa müşteri "2 ay için taktırmaya gerek yok" diyor. Kışı geç yaşadıkça bizim sektör her geçen gün olumsuz etkileniyor. Elimizde binlerce kış lastiği var ama alan yok."