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Giriş Tarihi: 27.1.2023 13:29

Kar yağmadı kış lastikleri depoda kaldı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile beklenen kar yağışı olmadı ve bu durum lastikçileri olumsuz etkiledi. Ocak ayının bitimine birkaç gün kala lastikçiler artık kış lastiği yerine yaz lastiği soran sürücüler ile karşılaşmaya başladı. Lastikçi Güngör Yurtsever: "Sürücüler baktı kış olmuyor lastiği değil fikrini değiştirmeye başladı. Yaz lastiğini soran sürücüler daha fazla." dedi.

Mahmut Keşan Mahmut Keşan
Kar yağmadı kış lastikleri depoda kaldı

Aralık ayında başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması ve etkili olan kar yağışı ile lastikçiler her yıl yoğunluk yaşarken bu yıl tam tersi oldu. Kış lastikleri satılmadı depoda kaldı ve kış lastiği olanlar dahi değiştirmeye gelmedi.

Lastikçi Güngör Yurtsever: "Müşteriler kar yağışı görmediği için kış lastiği taktırmıyor. Bugün hava kar yağışlı olsaydı depoda kış lastiği kalmazdı ama şimdi kimse almıyor hatta arayıp sormuyor. Bu tarihte dükkânın önünde sıra olması lazımdı ama şimdi müşteri yok" dedi.

SÜRÜCÜLER KIŞ LASTİĞİ YERİNE YAZ LASTİĞİNİ SORUYOR

Lastikçi Güngör Yurtsever: "Sürücüler 15 günlük hava durumuna bakıyor ve kar yağışı görmediği için gelmiyor" ifadesini kullanarak sözlerine şöyle devam etti: "Depomuzdaki tüm lastiklerin takılmış olması lazımdı ama şimdi yüzde ellisi duruyor. Ocak ayı bitiyor 2 ay sonra yine kışlıklar çıkacak ve yazlık lastikler takılacak. Şimdi kar bile yağsa müşteri "2 ay için taktırmaya gerek yok" diyor. Kışı geç yaşadıkça bizim sektör her geçen gün olumsuz etkileniyor. Elimizde binlerce kış lastiği var ama alan yok."

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Kar yağmadı kış lastikleri depoda kaldı
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