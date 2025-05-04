Karadan denize ilk 5G denemesi

Turkcell, Lefkoşa'da düzenlenen TEKNOFEST KKTC'de yeni bir 5G testine imza attı. Girne Alsancak sahilindeki yeni nesil otonom deniz aracı, festival alanından 5G bağlantısı ile uzaktan kontrol edildi. İlk kez insansız bir deniz aracında 5G testi gerçekleştirdi.urkcell, Lefkoşa'da düzenlenen TEKNOFEST KKTC'de yeni bir 5G testine imza attı. Girne Alsancak sahilindeki yeni nesil otonom deniz aracı, festival alanından 5G bağlantısı ile uzaktan kontrol edildi. İlk kez insansız bir deniz aracında 5G testi gerçekleştirdi.Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "TEKNOFEST kuşağından gençler tarafından, yerli teknolojilerle geliştirilmiş mobil deniz aracını 5G bağlantısı ile uzaktan kontrol ederek karadan denize ilk 5G testini yapmanın gururunu yaşadık. Bu testte, 5G'nin düşük gecikme ve yüksek hız avantajlarıyla otonom bir deniz aracını başarıyla yönettik. KKTC'de yaptığımız bu testin bir diğer önemi ise kentsel su üstü taşımacılığı amacıyla tasarlanan insansız deniz aracının TEKNOFEST kuşağından gençler tarafından geliştirilmiş olması. Turkcell 5G ile kontrolünü sağladığımız yeni nesil otonom mobil deniz aracını geliştiren SuTech ekibi TEKNOFEST'te doğmuş, uluslararası başarılar kazanmış bir ekip. Bu vesileyle TEKNOFEST kuşağı girişimci gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi.KKTC'nin dijitalleşme, enerji ve altyapı alanlarına önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Koç, şunları vurguladı: "Bugüne dek kamuya doğrudan ve dolaylı olarak sağladığımız katkının toplam tutarı 1.1 milyar doları, altyapımıza yaptığımız toplam yatırım ise 300 milyon doları aştı. 4.5G teknolojisini adaya ilk getiren operatör olarak, şimdi de 5G ve fiber altyapısına yönelik yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz." Gençleri yenilikçi fikirler üretmeye teşvik ettiklerini belirten Koç, "5G Konumlandırma Yarışması'nın sonuçları TEKNOFEST'in İstanbul etabında açıklanacak" diye konuştu.