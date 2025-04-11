Karadeniz gazı 3.8 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyor

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de günlük gaz üretiminin 8.8 milyon metreküpe ulaştığını böylece 3.8 milyon hanenin gaz ihtiyacının karşılandığını açıkladı. 18. IICEC Enerji ve İklim Forumu'nda enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, "Üretilen gaz miktarı nisan sonunda 9.5 milyon metreküpleri bulacak. Karadeniz Sakarya Gaz Sahası birinci fazı bitecek. 2026'da bu üretimi iki katına çıkarıyoruz. Türkiye yıllık 7.5 milyar metreküp doğalgaz üretecek. Cumhuriyet tarihi boyunca ürettiğimiz gazın neredeyse 50 katını üreteceğiz" dedi.

KÖMÜR TALEBİ CANLANDI

Bakan Bayraktar, küresel anlamda mevcut durumda enerji dönüşümünden bahsedilmesinin önemli olduğunu söyledi. Dünyada son dönemde ticari ve finansman alanında değişiklikler yaşandığının altını çizen Bayraktar, "ABD Başkanı Donald Trump yönetimi döneminde iklim tartışmaları belki gündem maddesi olmamaya başladı. Geçmişte enerji dönüşümünün bir trend konusu olmaması gerektiğini söylemiştik. Enerji dönüşümü, akıllı enerji dönüşümü konuları hep gündemde olmalı. Fosil yakıtların hiç konuşulmadığı dönemden kömüre ilişkin talebin yeniden canlandırıldığı bir yer haline geldi dünya. Bunun oluşmasında ABD çok önemli bir faktör" değerlendirmesinde bulundu.