Karadeniz gazı faturayı 43 milyar TL azalttı

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın yerli doğalgaz sisteme verilirken kamuoyuna duyurduğu iki müjdeden ilki olan bir ay ücretsiz fatura milyonların cebini ısırtırken, bu ay itibariyle ücretsiz 25 metreküplük faturalar da hanelere ulaşmaya başladı. 1 Mayıs 2024 tarihine kadar doğalgazda faturaların 25 metreküplük kısmı Karadeniz gazından karşılanacak.24 Nisan'ın milat olarak alındığı düzenleme kapsamında bu tarihten sonra vatandaşlara giden ilk doğalgaz faturalarından ücret alınmamaya başlanmıştı. Ücretsiz doğalgaz müjdesi kapsamında Türkiye çapında doğalgaz sayaçlarının tamamı okunarak 19.8 milyon abonenin tamamına ücretsiz faturaları ulaştırılırken, devlet mayıs ayında vatandaşın 9 milyar TL'lik faturasını ödedi. Bu ay itibarıyla ise 25 metreküp hediye uygulaması devreye girdi. 11 ay boyunca konut, ibadethane ve cemevlerindeki doğalgaz kullanımlarının 25 metreküplük kısmı devlet tarafından karşılanacak. Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının 6.07 TL olduğu düşünüldüğünde bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 151.75 TL alınmayacak. Böylece bu ay ücretsiz faturaların kesildiği düşünüldüğünde önümüzdeki 10 ay boyunca faturaların bin 520 TL'lik kısmını da devlet ödeyecek. Devlet ücretsiz 25 metreküp uygulaması kapsamında ise toplamda 34 milyar TL'lik bir fatura ödemesi yapacak ve böylece Karadeniz gazının vatandaşa katkısı 43 milyar TL'yi bulacak.