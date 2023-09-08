Karadeniz gazından bir güzel haber daha! Ekonomiye 2 milyar dolarlık katkı sağlayacak





MALİYETİN YÜZDE 80'DEN FAZLASI DOĞALGAZDAN



2022'de üre ihtiyacının 238 bin tonunun yerli olarak üretildiğini belirten Güneş, "Ülkemizde üre üretimi için kurulu kapasitemiz 585 bin tondur. Kapasite artırımı, bitmek üzere olan yeni üre fabrikası ve devam eden yatırımlarla birlikte üretim kapasitemiz 1,5 milyon Tona ulaşacaktır.

Üre üretimiz için amonyak üretimi yapılması gerekmektedir.