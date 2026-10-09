Karadeniz üzerine 97 milyon ton dolgu yapılacak! Yeni havalimanı için çalışmalar başladı

Trabzon'da mevcut havalimanının kuzeyinde inşa edilecek yeni havalimanı için deniz tabanında sondaj ve dolgu çalışmaları başladı. Yaklaşık 48,2 milyar liralık yatırım bedeline sahip projede 97 milyon ton dolgu malzemesi kullanılacak. Üç etap halinde yürütülmesi planlanan inşaatın yaklaşık 7 yılda tamamlanması öngörülüyor.

DENİZ ÜZERİNE 97 MİLYON TON DOLGU YAPILACAK

Trabzon'un hava ulaşım kapasitesini artırması hedeflenen yeni havalimanı, deniz dolgusu üzerine inşa edilecek. Projenin ilk aşamasında deniz tabanında sondaj çalışmalarıyla zeminin özellikleri belirlenecek. Ardından dolgu çalışmalarıyla pist, taksi yolları, apron ve terminal gibi ana bölümlerin kurulacağı alan oluşturulacak.

Proje kapsamında yaklaşık 97 milyon ton dolgu malzemesi kullanılacak. Ayrıca denizden gelebilecek etkilere karşı 6 bin metre uzunluğunda koruyucu mendirek yapılacak.

Mevcut havalimanının deniz tarafında gerçekleştirilecek çalışmaların ardından yeni tesisin ana altyapısı oluşturulacak. Projede mevcut havalimanının kotunun yeni dolgu seviyesine getirilmesi için yaklaşık 13 milyon ton kazı yapılması da planlanıyor.