Karadeniz üzerine 97 milyon ton dolgu yapılacak! Yeni havalimanı için çalışmalar başladı

Trabzon'da mevcut havalimanının kuzeyinde inşa edilecek yeni havalimanı için deniz tabanında sondaj ve dolgu çalışmaları başladı. Yaklaşık 48,2 milyar liralık yatırım bedeline sahip projede 97 milyon ton dolgu malzemesi kullanılacak. Üç etap halinde yürütülmesi planlanan inşaatın yaklaşık 7 yılda tamamlanması öngörülüyor.
DENİZ ÜZERİNE 97 MİLYON TON DOLGU YAPILACAK
Trabzon'un hava ulaşım kapasitesini artırması hedeflenen yeni havalimanı, deniz dolgusu üzerine inşa edilecek. Projenin ilk aşamasında deniz tabanında sondaj çalışmalarıyla zeminin özellikleri belirlenecek. Ardından dolgu çalışmalarıyla pist, taksi yolları, apron ve terminal gibi ana bölümlerin kurulacağı alan oluşturulacak.
Proje kapsamında yaklaşık 97 milyon ton dolgu malzemesi kullanılacak. Ayrıca denizden gelebilecek etkilere karşı 6 bin metre uzunluğunda koruyucu mendirek yapılacak.
Mevcut havalimanının deniz tarafında gerçekleştirilecek çalışmaların ardından yeni tesisin ana altyapısı oluşturulacak. Projede mevcut havalimanının kotunun yeni dolgu seviyesine getirilmesi için yaklaşık 13 milyon ton kazı yapılması da planlanıyor.
3 BİN 240 METRELİK PİST VE 110 BİN METREKARELİK TERMİNAL
Yeni Trabzon Havalimanı projesinde 3 bin 240 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pist inşa edilecek. Pistle aynı ölçülerde paralel taksi yolu da yapılacak.
Projede ayrıca 1370 metre uzunluğunda ve 155 metre genişliğinde apron ile 400 metreye 120 metre ölçülerinde emniyet apronu bulunacak.
Havalimanının terminal binası 110 bin metrekare büyüklüğünde olacak. Yolcuların ulaşımını ve havalimanı hizmetlerini destekleyecek diğer yapılar da proje kapsamında inşa edilecek.
1250 ARAÇLIK KAPALI OTOPARK YAPILACAK
Yeni havalimanında yolcu ve araç kapasitesini destekleyecek otopark alanı da planlandı. Proje kapsamında 30 bin metrekare büyüklüğünde ve 1250 araç kapasiteli kapalı otopark inşa edilecek.
Teknik blok, kule ve destek binaları için ise toplam 35 bin metrekarelik alan ayrıldı. Bu yapılarla birlikte havalimanının operasyonel altyapısının tamamlanması hedefleniyor.
48 MİLYAR 199 MİLYON LİRALIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Yeni havalimanının altyapı inşaatı için 29 Aralık 2025'te ihale gerçekleştirildi. İhalenin ardından 20 Ocak 2026'da yüklenici iş ortaklığıyla 48 milyar 199 milyon 470 bin 138 lira bedel üzerinden sözleşme imzalandı.
Üç etap halinde yürütülmesi planlanan projenin yaklaşık 7 yılda tamamlanması öngörülüyor. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte Trabzon'da yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni bir havalimanı hizmete girecek.
TRABZON HAVALİMANI 2026'DA 2,7 MİLYON YOLCUYU AĞIRLADI
Mevcut Trabzon Havalimanı, bölgedeki hava ulaşımının önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Havalimanını 2025 yılında 3 milyon 873 bin 979 yolcu kullandı.
2026'nın ilk 8 ayında ise mevcut havalimanında 2 milyon 701 bin 210 yolcuya hizmet verildi.
Yıllık 10 milyon yolcu kapasitesine sahip yeni havalimanının, mevcut tesisin kuzeyinde deniz dolgusu üzerine inşa edilmesi planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla Trabzon'un hava ulaşım kapasitesinin artırılması ve kentin daha fazla iç ve dış hat yolcusuna hizmet verebilmesi hedefleniyor.