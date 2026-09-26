Karadeniz’de balık fışkırıyor, kışlık için stok yapmaya başladılar

"PALAMUT ŞU ANDA BEDAVA"

Balık satıcısı Onurcan Köse, palamut bolluğunun fiyatları aşağı çektiğini belirterek, "İlginin çok olmasının sebebi palamudun bol olması. Palamut şu anda bedava. 1 Eylül'de 300 gram palamudun tanesi 150 TL'ydi. Şu anda ise kiloluk palamutların tanesi 90 TL. Herkes kapış kapış palamut alıyor. Şimdi yemeyen de dolabına stok yapıyor. 50 adet palamut alan bile var. An itibarıyla en çok palamut satıyoruz" dedi.

Yoğunluğun zaman zaman işlerini zorlaştırdığını ifade eden Köse, özellikle balıkların temizlenmesi ve dilim-fileto işlemlerinde karışıklık yaşandığını söyledi.

Köse, "Bazı müşteriler bizi çok yoruyor. Dilim ve fileto ayrımını bilmediği için bir karışıklık yaşanıyor. Temizleme noktasında da yoğunluk oluyor. Dilime fileto, filetoya dilim diyenler nedeniyle trafik bir anda karışıyor" diye konuştu.