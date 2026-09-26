Karadeniz’de balık fışkırıyor, kışlık için stok yapmaya başladılar

Samsun'da palamut bolluğunun etkisiyle fiyatlar geriledi. Sezonun ilk günlerinde 300 gramlık palamut 150 TL'den satılırken, bugünlerde kiloluk palamutların tanesi 90 TL'ye kadar düştü. Fiyatların gerilemesiyle balık tezgahlarında yoğunluk oluştu.
Vatandaşların bir bölümü palamudu günlük tüketim için alırken, bazıları da kışlık stok yapmak için çok sayıda balık satın alıyor. Artan talep balıkçı esnafının da yoğun mesai yapmasına neden oluyor.
"PALAMUT ŞU ANDA BEDAVA"
Balık satıcısı Onurcan Köse, palamut bolluğunun fiyatları aşağı çektiğini belirterek, "İlginin çok olmasının sebebi palamudun bol olması. Palamut şu anda bedava. 1 Eylül'de 300 gram palamudun tanesi 150 TL'ydi. Şu anda ise kiloluk palamutların tanesi 90 TL. Herkes kapış kapış palamut alıyor. Şimdi yemeyen de dolabına stok yapıyor. 50 adet palamut alan bile var. An itibarıyla en çok palamut satıyoruz" dedi.
Yoğunluğun zaman zaman işlerini zorlaştırdığını ifade eden Köse, özellikle balıkların temizlenmesi ve dilim-fileto işlemlerinde karışıklık yaşandığını söyledi.
Köse, "Bazı müşteriler bizi çok yoruyor. Dilim ve fileto ayrımını bilmediği için bir karışıklık yaşanıyor. Temizleme noktasında da yoğunluk oluyor. Dilime fileto, filetoya dilim diyenler nedeniyle trafik bir anda karışıyor" diye konuştu.
DİĞER BALIKLARIN FİYATLARI
Balıkçı Köse, tezgahlardaki diğer ürünlerin fiyatlarını da açıkladı. Buna göre mezgit 200 TL, barbun ve istavrit 150 TL, çinakop 250 TL, somon 250 TL, levrek ve çipura ise 450 TL'den satılıyor.
Köse, fiyatların daha fazla düşmesini beklemediğini belirterek, "Fiyatlar bu seviyenin altına düşmez. Şu anda balığın kilosu mazotun litresinden ucuz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan bazı vatandaşlar balık fiyatlarını diğer et ürünlerine göre uygun bulurken, bazıları ise Karadeniz'de balık fiyatlarının daha da ucuz olması gerektiğini savundu.