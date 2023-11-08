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Giriş Tarihi: 8.11.2023 11:46

Karadeniz'de balıkçıların yüzü o hamsi ile güldü! "Bereketli bir sezon geçiriyoruz”

Ordulu balıkçılar, bu yıl Karadeniz ve Marmara açıklarında hamsi bereketi yaşandığını, sezonun kendilerini mutlu ettiğini söylediler.

İHA
Karadeniz’de balıkçıların yüzü o hamsi ile güldü! Bereketli bir sezon geçiriyoruz”

Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan avlanma sezonunun ardından palamut balığı balıkçıların beklentisini karşılamadı. Hamsinin bol yaşandığı sezonda, Karadeniz ve Marmara açıklarında avlanan balıkçılar, bereketli avlanma yaptıklarını söylediler.

Fatsalı Balıkçı Mustafa Mollaoğlu, Giresun açıklarında 20 ton hamsi avı yaptıklarını belirterek, "Ağımızı attık ve 20 ton hamsi tutarak limana geri dönüyoruz. Tayfalarımız kasalama işlemlerini yapıyorlar. Hamsi bolluğu Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde devam ediyor. Geçen yıl palamut balığı bolluğu yaşanmıştı bu yıl ne yazık yok. Balık yok demiyoruz, bizler denizlerdeyiz. Sezonun açılışından bu zamana mücadelemiz devam ediyor. Bereketli bir sezon geçiriyoruz" diye konuştu.

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Karadeniz'de balıkçıların yüzü o hamsi ile güldü! "Bereketli bir sezon geçiriyoruz”
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