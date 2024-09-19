Karadeniz’in “üretim üssü” geldi

Temmuz ayının sonlarında Singapur'dan yola çıkan Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu (FPSO) yaklaşık 2 ay süren yolculuğunun arından dün Çanakkale Boğazı'ndan giriş yaptı. Müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yüzer üretim platformumuz Çanakkale'ye ulaştı. 2026 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğalgaz işleyecek. Tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak" dedi. Platform gerekli donanımların eklenmesi ve üretime hazır hale getirilmesi için Marmara'da bir tersanede bakım işlemine alındıktan sonra Filyos Limanı'na gönderilecek.Yüzen bir sanayi tesisi niteliğindeki deniz üssü platformu ile her gün 4 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak kadar doğalgaz üretilecek. Platformun uzunluğunun 298.45 metre, genişliğinin ise 58 metre olduğu bildirilirken, maksimum gaz işleme kapasitesi 10.5 milyon metreküp olan platform 2026'da Karadeniz'de üretime başlayacak ve 20 yıl boyunca çalışmaya devam edecek. Karadeniz'deki çalışmaların ilk fazı kapsamında 10 milyon metreküp üretime çıkmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'ndan hâlihazırda günlük 6.5 milyon metreküpü aşkın gaz üretiyor. Faz-2'nin hazırlıklarına başlayan TPAO, bünyesine katacağı söz konusu platform ile bir 10 milyon metreküp daha gazı üretime alarak, Karadeniz'in derinliklerinden gelen ham gazı denizin ortasında işleyecek ve boru hatlarıyla karaya ulaştıracak. Platforma yönelik isim önerileri de şimdiden oluşmaya başlarken, Cumhuriyetin 100'üncü yaşını doldurması sebebiyle platforma Cumhuriyet adının verilebileceği ya da Gazi veya Ertuğrul isimlerinin gemiye verilmesi bekleniyor.