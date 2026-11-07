Karahan: Türk lirası’na güven devam ediyor

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son dönemdeki fon piyasası gelişmeleri sonrası portföy tercihlerine bakıldığında finansal sisteme ve Türk lirasına olan güvenin güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi. TÜGİAD Ankara Buluşması Programı'nda konuşan Karahan, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak likidite imkânlarını gözden geçirdik, haftalık repo ihaleleriyle sağladığımız fonlama miktarını artırdık" dedi.

İHTİYATLI DURUŞ KORUNACAK

Enflasyon görünümündeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşu koruduklarını belirten Karahan, sıkı para politikasının beklentilerdeki bozulmayı sınırladığını ve yıllık enflasyondaki gerilemenin yakın dönemde hız kazandığını söyledi. Karahan, arz yönlü şokların enflasyon görünümünü etkilemeye devam ettiğini belirterek, iç talepteki yavaşlamanın dezenflasyon sürecinde etkili olduğunu ifade etti. Para politikasında orta vadeli görünüme odaklandıklarını vurgulayan Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sürdüreceklerini bildirdi. Son dönemde yeniden yükselen doğal gaz fiyatlarının savaş öncesi seviyelerinin üç katına çıktığını belirten Karahan, eşel mobil uygulamasının fiyatlar üzerindeki etkileri sınırladığını söyledi. Karahan, kira enflasyonunda belirgin bir yavaşlama görüldüğünü belirterek, bir yıl önce yüzde 66 seviyesinde bulunan kira enflasyonunun yüzde 40'ın altına gerilediğini söyledi. Karahan, yeni kiralamalardaki fiyat gelişmelerinin TÜİK'in kira verilerine yansımaya başladığını belirterek, söz konusu verilerin kira enflasyonundaki gerilemenin devam edeceğine işaret ettiğini söyledi. Yılın son Enflasyon Raporu da 12 Kasım'da açıklanacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör