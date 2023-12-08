Karakaya HES’in 36 yıllık türbinleri yenileniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen türbinler Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ve Türkiye Elektromekanik AŞ (TEMSAN) iş birliğinde santralin 6 ünitesine yerleştirilecek.

Açıklamada, "Türkiye'nin en büyük ikinci hidroelektrik santrali olan Karakaya Barajı'nın 36 yıldır güç üreten türbinleri yenileniyor. 2026 yılında tamamlanacak rehabilitasyon projesi ile Karakaya HES yıllık 178 gigavatsaat ek üretim gerçekleştirecek. Bu ilave üretim, her yıl 445 milyon liralık artı değer üretecek. Karakaya, 61 bin ailenin daha yıllık elektriğini karşılayacak." ifadelerine yer verildi.

Bünyesindeki santrallerde enerji verimliliği kapsamında projeler yürüten Bakanlık, 2017-2022 yıllarında enerji verimliliği alanına 7,5 milyar dolarlık yatırım yapılmasını sağladı. Söz konusu yatırımlarla 18,7 milyon ton eşdeğer petrol kümülatif enerji tasarrufu sağlanırken, toplam 59 milyon ton sera gazı emisyonu engellendi.

Bu kapsamda, Bakanlık 1987 yılında faaliyete geçen ve Türkiye'nin en büyük ikinci hidroelektrik santrali olan Karakaya HES'te rehabilitasyon projesi başlattı.

Birinci ünitesinde 36 yıllık türbinin demontajının tamamlandığı santralde, 85 ton ağırlığındaki türbin çarkı ve diğer ekipmanların montajına geçildi. Restorasyon projesiyle 300 megavatlık 6 üniteden meydana gelen toplam 1800 megavat güç üreten santralin verimliliğinin yüzde 91'den yüzde 94,5'e çıkartılması hedefleniyor. Santralin 6 ünitesinde tüm rehabilitasyonun 2026 yılında tamamlanması planlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karakaya HES'te başlattığı yerli ve milli restorasyon çalışmalarını diğer santrallerde sürdüreceğini duyurdu.