Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’de yeni uygulama: Çölleşmiş topraklar meraya dönüşüyor…

GÜNEŞ PANELLERİNİ KOYUNCA BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI

Projeye yönelik bilgi veren Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Dr. Murtaza Ata, "Güneş panelleri teknolojik olarak oldukça gelişmiştir. 250-300 milyon dolar katma değer getiriyor. Fabrika ve GES ise yıllık yaklaşık 600 milyon dolar ekonomiye katkı sağlıyor. Biz buraya geldiğimizde çöldü, bitki yoktu. Güneş panellerini koyduktan sonra bölgede buharlaşma daha da azaldı. Dolayısıyla bitki türlerinin çeşitliliği, büyüme hızları arttı. Bölgede küçükbaş hayvancılık da var, faydaya çevirmek istedik. Böyle bir proje başlattık. Hem güneşten elektrik üretip ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz hem de hayvancılık çok önemli, açılım yapmış oluyoruz. Panellerin yüksekliği büyükbaş hayvanların ve hareketli oldukları için keçilerin otlamasına uygun değil. Çalışmalarımız başarılı da oldu seneye daha kapsamlı bir çalışma yapacağız" diye konuştu.

KOYUNLAR OTLARI KISALTMIŞ OLUYOR

Dr. Ata, "Böylece, hem koyunların karınları doyuyor hem de santraldeki otları kısaltmış oluyorlar. Çobanlarla görüşüyoruz, memnunlar. Yeterince ot var birkaç saat içerisinde koyunlarının karnı doymuş oluyor. Bundan sonra projeyi yaygınlaştırmak istiyoruz. Bunu bir rapor haline getirip Tarım ve Orman Bakanlığı ile paylaşacağız. 70 koyun ile başlayan 600 koyuna kadar ulaşan deneme çalışmalarımız sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Hayvanlar uzun mesafeler giderek ulaştıkları otlaklar yerine sahamıza daha kolay erişiyorlar, bu da et ve süt verimlerinde artış sağlıyor. Otları mekanik veya manuel olarak biçmek yerine koyunlarla biçmek de hem ekolojik hem maliyet olarak daha avantajlı. Alandan mümkün olan en üst seviyede yararlanılması için komşu köylerimizdeki sürü sahiplerimize de sahamızı açacağız. Güneş enerjisi santralimizin bir güneş çiftliğine dönüşmesini teşvik edeceğiz" ifadelerini kullandı.