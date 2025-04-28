Karayollarında 30 bin kilometre için geri sayım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölünmüş yol ağını 6 bin 101 kilometreden 29 bin 742 kilometreye çıkardıklarına vurgu yaparak, "Bu sene 30 bin kilometreyi aşacağız. Onu da 15 bininci kilometredeki gibi bir törenle ülkemize hediye etmiş olacağız" dedi. Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürleri Toplantısı'nda konuşan Bakan Uraloğlu, "77 ilimizi güvenli, konforlu bir şekilde birbirine bağladık. '15 bin kilometre Türkiye'nin ihtiyacı mıdır?' tartışmalarının yapıldığı 2002'den, geldiğimiz nokta budur" bilgisini paylaştı. Bölünmüş yol ağının an itibarıyla trafiğin yüzde 83'üne hizmet vermekte olduğunu aktaran Uraloğlu, "2002'de sadece 8.5 milyon olan araç trafiğimiz, bugün 31 milyonu aşmışken, ortalama seyahat hızımız 40 kilometreden 90 kilometreye yükselmiştir. Taşıt hareketliliği yüzde 195 artmıştır" dedi. Köprü, viyadük ve tünel uzunluklarındaki son duruma ilişkin de güncel verileri paylaşan Uraloğlu, "Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 799 kilometreye, tünel uzunluğumuzu ise 50 kilometreden 790 kilometreye yükselttik" diye konuştu.

YILDA 199 MİLYAR TL KATKI

Karayollarında hayata geçirilen yatırımların büyük ölçekli tasarruf imkânı da sunduğunu kaydeden Uraloğlu, "Yatırımlarımız sayesinde 114 milyar 741 milyon lira iş gücü ve 84 milyar 263 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağlayarak, ülkemize toplamda yıllık 199 milyar lira katkı sunuyoruz" dedi. Bakanlığın sorumluluğundaki kara yolları, havalimanları, tren ve metroların 23 Nisan'daki deprem felaketini hasarsız atlattığını bildiren Uraloğlu, "Bu tablo, son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, deprem gerçeğini merkeze alarak başlattığımız seferberliğin bir sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.