Karbon nötr panel üreticisi olacak

Kalyon PV'nin Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Kulalı, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapımı süren 157 megavatlık öz tüketim güneş enerjisi santralinin tamamlanmasıyla şirketin 'karbon nötr panel' üreticisi olacağını, bu durumun yeşil finansman erişimi açısından önem arz ettiğini belirtti. Kulalı, halka arzın şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisini destekleyeceğini anlattı.

Viranşehir'deki 157 megavatlık öz tüketim güneş enerjisi santral kurulumunun yılın son çeyreğinde tamamlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Kulalı, "Bu şirketimiz ve bizden panel tedarik edecek GES yatırımcıları açısından özellikle yeşil finansman erişim anlamında çok kıymetli. Diğer taraftan GES yatırımları tamamlandığında, yıllık yaklaşık 300 milyon kilovatsaat elektrik üretiyor olacağız. Bu elektriğin yaklaşık yarısını şirket ihtiyaçları için kullanacağız. Kalan yarısını mevzuatın öngördüğü ölçüde şebekeye satarak şirketimize gelir temin edeceğiz" diye konuştu.