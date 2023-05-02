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Giriş Tarihi: 2.5.2023

KARDEMİR 600 işçi alacak

KARDEMİR 600 işçi alacak
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, 600 işçi alınacağını duyurdu. Fabrikaya işçi alımı konusunda geçen günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü aktaran Bayraktar, şunları kaydetti: "Başkan Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin ve bölgemizin değeri artmaya devam edecektir. KARDEMİR'e yapılacak 600 kişilik yeni istihdamın KARDEMİR'e ve Karabük'e hayırlı olmasını dilerim." Açıklamada, işçi alımıyla alakalı detayların yakın zamanda açıklanacağı kaydedildi.
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KARDEMİR 600 işçi alacak
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