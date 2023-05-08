Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kardemir hisse geri alımı başlatıyor
Giriş Tarihi: 9.5.2023

Kardemir hisse geri alımı başlatıyor

Kardemir hisse geri alımı başlatıyor
KARDEMİR Yönetim Kurulu, hisse geri alımı programı başlatmaya karar verdi. Program kapsamında toplam 32.4 milyon adet geri alım yapılacak. Geri alım için ayrılan kaynağın azami 750 milyon lira olarak belirlendiği açıklandı. Geri alım programı ve kapsamında yapılacak işlemler hakkında bilgilendirmenin düzenlenecek ilk olağan genel kurul toplantı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulacak. Şirketten yapılan açıklamada, "Geri alım programı kapsamındaki işlemlerin karar tarihinden itibaren 2 yıllık sürede gerçekleştirilmesine karar verildi" denildi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kardemir hisse geri alımı başlatıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA