Kardemir hisse geri alımı başlatıyor

KARDEMİR Yönetim Kurulu, hisse geri alımı programı başlatmaya karar verdi. Program kapsamında toplam 32.4 milyon adet geri alım yapılacak. Geri alım için ayrılan kaynağın azami 750 milyon lira olarak belirlendiği açıklandı. Geri alım programı ve kapsamında yapılacak işlemler hakkında bilgilendirmenin düzenlenecek ilk olağan genel kurul toplantı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulacak. Şirketten yapılan açıklamada, "Geri alım programı kapsamındaki işlemlerin karar tarihinden itibaren 2 yıllık sürede gerçekleştirilmesine karar verildi" denildi.