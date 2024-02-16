Kardemir’den dev yatırım hamlesi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, ham çelik üretim tonajını 2.5 milyon ton seviyelerinden 3.5 milyon tona çıkartmayı amaçladıklarını ifade ederek, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir stratejik plan hazırlandığını ve önümüzdeki 5 yılda 1.5 milyar doları bulacak yatırım hedeflerinin olduğunu belirtti. Demir, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle buluşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kardemir'e verdiği değerin, Türkiye'nin sanayi ve ekonomik kalkınması açısından kritik role sahip olduğunu aktardı. Demir, faaliyetlerine, demir çelik sektöründe küresel güç olmak vizyonuyla devam edeceklerine işaret ederek, "Katma değerli çelik üretimini önümüzdeki 5 yıl içerisinde 2 katına çıkaracak planlamaları yapıyoruz" dedi.Stratejik planları doğrultusunda gelecek 5 yıl içerisinde 1.5 milyar doları bulacak yeni yatırım hedeflerinin olduğunu belirten Demir, yeni pazarlara açılma hedefleri doğrultusunda pazar paylarını da yüzde 9'dan 12'ye çıkarmayı amaçladıklarını aktardı. Demir, ayrıca bu yıl 200 kişiyi daha istihdam edeceklerini anlattı. Savunma Sanayi Başkanı olduğu dönemde Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri ile alakalı olarak ABD'nin yaptırım listesine aldığı Demir, bu yaptırımın devam edip edilmediğinin sorulması üzerine, "Şahsım hakkında olan yaptırım devam ediyor" ifadesini kullandı. SSB'de edindiği tecrübe ile Kardemir'de de savunma sanayi üzerine çalışmalar yürüttüklerini anlatan Demir, savunma sanayisinde nitelikli malzeme ve alaşım konusunda dışa bağımlılık olduğuna işaret ederek, bu alanların kapatılmasında, Kardemir ve bağlı ortaklıklarının önemli rol oynayacağını vurguladı.Yükte hafif ama pahada ağır ürünlere yöneleceklerini ve bunun Türkiye için de öncelikli konulardan birisi olduğunu vurgulayan Demir, bu sayede kârlılıklarının yeni ve yenilikçi yatırımları mümkün kılacağını, temettü dağıtımıyla hissedarlarını da bu değere ortak etmeyi sürdürmek istediklerini anlattı.DEMİR, AB'nin sınırda karbon düzenlemesine uygun şekilde hareket edeceklerine işaret ederek, "Şirketimiz, sağlıklı çevre ve verimli üretim ilkesinden hareketle üretim ve yatırım faaliyetlerinde çevreye duyarlı olmayı temel prensip olarak kabul etmektedir. Şirketimiz bu noktada 2006'dan 2023 yılı sonuna kadar yaklaşık 160 milyon dolar harcama yapmıştır. 2024 yılı için çevre yatırımlarımıza yaklaşık 40 milyon dolar bütçe ayrıldı. Önümüzdeki yıllarda da çevreci yatırımlarımız hızla artarak devam edecek" dedi. Yeşil çelik konusundaki teknolojiyi, yerli ve milli firmalarla ortak paydada buluşarak geliştirmeyi hedeflediklerine de dikkati çeken Demir, karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 15 azaltmayı ve 2053 yılına kadar karbon nötr bir tesis olmayı amaçladıklarının altını çizdi., güneş enerjisi başta olmak üzere çeşitli enerji yatırımlarının devam ettiğini belirterek, "İlk planda 2026 yılı sonuna kadar 250 megavatlık yenilenebilir enerji üretimini hedeflemekteyiz" dedi. Demir, güneş enerjisi yatırımlarına sıfırdan başlanacağını ve şirketin, güneş, rüzgâr ve jeotermal enerjide oyuncu olabileceğini söyledi. Yaklaşık 10 milyon dolarlık bir bütçeyi Ar-Ge'ye yönlendirdiklerini anlatan Demir, özel endüstri bölgesi olmakla ilgili girişimleri bulunduğunu da ifade etti. Hem liman hem demir yolu işletmeciliği konularında sinerji oluşturacak ortaklıkların öncelikleri olacağına işaret eden Demir, "Verimli üretim teknikleri, alternatif enerji ve yeşil çelik üretimi konusunda devletimizin özel destek projelerine başvurumuzu yaptık" diye konuştu.