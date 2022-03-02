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Giriş Tarihi: 3.3.2022

Kardemir’den tarihi kâr rekoru

Kardemir’den tarihi kâr rekoru
TÜRK sanayisinin öncü firmalarından biri olan Kardemir A.Ş,. 2021'i en yüksek kârlılığı ile tamamladı. 3.85 milyar TL net kâra ulaşan şirket, 2020'ye oranla yüzde 288 FAVÖK (EBITDA) artışı sağladı. Satış gelirlerini yüzde 96 artırarak 14.7 milyar TL'ye kadar yükselen şirket, net nakit rakamını 2.75 milyara ulaştırdı. Kardemir Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Dünya çelik piyasalarındaki ve hammadde tedarikindeki belirsizliklere rağmen şirketimiz, yükselişini devam ettirmiştir. Yönetim Kurulu tarafından toplam brüt 1 milyar TL olmak üzere hisse başına 0.8772 TL kâr dağıtılması kararı almıştır" denildi.
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Kardemir’den tarihi kâr rekoru
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