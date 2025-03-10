Kargolar aynı gün teslim edilecek! Bakan Uraloğlu anlattı: 4 bin gönderi kabul edildiği gün alıcısına ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla hayata geçirdikleri yeni projeler hakkında bilgi verdi. PTT'nin 12 bin 275 araçlı filosu, 3 bin 594 iş yeri ve 38 bin 900 personeliyle Türkiye'nin dört bir yanında hizmet verdiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, söz konusu projeler ile hizmet kalitesini en üst düzeye taşıyacaklarını kaydetti.

AYNI GÜN TESLİM PROJESİ İLK OLARAK BURSA'DA BAŞLADI

Bakan Uraloğlu, 13 Ocak 2025 tarihinde hayata geçirilen Aynı Gün Teslim projesi kapsamında, e-ticaret gönderilerinin yoğun olduğu büyük şehirlerde aynı il varışlı gönderilerin aynı gün teslim edilmesi sağlanacağını ifade etti. Uraloğlu, "Bursa'da pilot olarak başlattığımız Aynı Gün Teslim Projesi kapsamında, yaklaşık 4 bin gönderiyi kabul edildiği gün alıcısına ulaştırdık." diye konuştu.

Projenin ikinci fazında Ankara'da uygulamanın devreye alınacağını belirten Uraloğlu, pilot uygulamanın ardından İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde de hizmetin sunulacağını ifade etti.

GÖNDERİLER SAATTE 10 BİN ADET HIZLA AYRILIYOR

PTT'nin kargo süreçlerini daha hızlı ve hatasız yönetmek amacıyla hayata geçirdiği Kargo Ayrım Sistemi (KAS) hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Saatte en az 10 bin gönderi işleme kapasitesine sahip KAS cihazları ile gönderilerin ayrım süresi kısaltılıyor ve sevk hataları minimize ediliyor." dedi.

Mevcutta kullanılan KAS cihazlarının İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, Adana ve Bursa başmüdürlüklerinde kurulu olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Bu cihazlar sayesinde İstanbul Anadolu'da 21,6 milyon, İstanbul Avrupa'da 21 milyon, Adana'da 16,7 milyon ve Bursa'da 6,9 milyon gönderiyi hızla işledik. Yakın zamanda Ankara, Sakarya ve İzmir'de de KAS cihazlarının kurulmasını planlıyoruz." diye konuştu.

YERİNDE DAĞITIM MODELİ İLK OLARAK ŞANLIURFA'DA HİZMETE ALINACAK

Yerinde Dağıtım modelinin de hayata geçmesi ile kargo hizmetlerinin daha hızlı gerçekleştirileceğini ifade eden Uraloğlu, bu model ile kabul ilinden farklı bir ile sevk edilen gönderilerin, varış iline ulaştığı gün teslim edilmesinin amaçlandığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Yerinde Dağıtım uygulamasını ilk olarak Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğü'nde devreye alacağız. Teknik ve operasyonel çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şanlıurfa'daki uygulamanın ardından büyük şehirlerde de aynı sistemi hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.