3.5 trilyon lirayı aşarak tarihi zirveye çıkan kredi kartı borçları ile ilgili olarak Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDKK) ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) da destekleyici adım geldi. Kredi kartı faizleri ile POS komisyonlarının tabanını oluşturan referans faiz oranı Ekim 2023'ten bu yana, başka bir ifade ile 37 ay sonra düştü. Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesinin ardından mevduat faizlerinde yaşanan gerileme bu düşüşte etkili oldu. Yüzde 3.11 olan referans faiz oranı 1 Aralık'tan itibaren yüzde 2.94 olarak uygulanacak.

YILLIK % 43'E GERİLEDİ

Referans faiz oranındaki düşüşle birlikte kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranları da değişti. Buna göre dönem borcu 30 bin liranın altında olan kartlarda azami akdi faiz oranı yüzde 3.25'ten 3.08'e, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3.55'ten 3.38'e indi. Böylece 30 bin liranın altındaki dönem borcunda yıllık akdi faiz yüzde 46.8'den 43.9'a inmiş oldu. Dönem borcu 30 bin TL ile 180 bin lira arasında olan kredi kartlarında azami akdi faiz oranı yüzde 3.75'ten 3.58'e, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 4.05'ten 3.88'e indirildi. Bu limitte yıllık akdi faiz yüzde 55.5'ten 52.5'e geriledi. Dönem borcu 180 bin liranın üzerinde olan kartlarda ise azami akdi faiz oranı yüzde 4.25'ten 4.08'e, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 4.55'ten 4.38'e çekildi. Böylece yıllık bileşik akdi faiz yüzde 64.8'den 61.6'ya gerilemiş oldu.

NAKİT ÇEKİMDE DE DÜŞTÜ

Nakit çekim ve KMH hesaplarında azami akdi faiz oranı yüzde 4.25'ten 4.08'e, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 4.55'ten 4.38'e düşürüldü. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2.98'den 2.86'ya geriledi. Azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3.28'den 3.16'ya indirildi.

POS KOMİSYONLARI İNDİ

Referans faiz oranındaki düşüş POS komisyonlarına da yansıdı. POS komisyonlarında yıllık bileşik faiz referans oranı yüzde 45.15'ten 42.27'ye indi. Taksitsiz işlemler için azami komisyon oranı yüzde 3.56'dan 3.39'a, taksitli işlemlerde her ilave taksit için azami artış oranı yüzde 1.78'den 1.695'e düşürüldü.

İLK ADIM BDDK'DAN GELDİ

Kredi kartı borçlularını rahatlatan ilk düzenleme geçen hafta BDDK'dan da gelmişti. Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22'nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca alınan karara göre, kredi kartı dönem borcu asgari ödeme oranları üç farklı limit kademesine ayrıldı. Yapılan düzenleme kapsamında; limiti 100 bin Türk Lirası ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si olarak belirlendi. Limiti 100 bin Türk Lirasının üzerinde olup 200 bin Türk Lirasını aşmayan kredi kartları için bu oran yüzde 40'tan 30'a indirilirken, limiti 200 bin Türk Lirasının üzerinde olan kredi kartlarında ise asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 40'ı olarak kararlaştırıldı.

KART BORCU TARİHİ ZİRVEDE

BDDK'nın haftalık verilerine göre bireysel kredi kartı borçları 13 Kasım itibarıyla 3 trilyon 537 milyar lira ile tarihi zirveye ulaştı. Bu tutarın 1 trilyon 317 milyar lirasını taksitli borçlar, 2 trilyon 220 milyar lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu. Son 1 yılda bireysel kredi kartı borçlarındaki artış yüzde 35.1 oldu. Taksitli borçlar yüzde 39, taksitsiz borçlar yüzde 33 büyüdü. Takipteki kredi kartı borçları ise son 1 yılda yüzde 90 artarak 218 milyara ulaştı. Kredi kartı borcu nedeniyle takibe alınan kişi sayısı 190 bin 399 oldu. 2026'nın ilk 8 ayında kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 1 milyon 123 bin seviyesine ulaştı. Kredi kartında takibe dönüşüm oranı yüzde 4.3'ten 6.2'ye çıktı.

YAPILANDIRMA MASADA

Finansal İstikrar Komitesi, geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik politika adımlarını masaya yatırmıştı. BDDK'nın ödenmemiş bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 48 ila 60 ay arasında değişen vadelerle yeniden taksitlendirilmesi üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Düzenlemede borçluların ödeme yükünü hafifletebilecek daha düşük faiz seçeneklerinin de ele masada yer aldığı kaydedildi. Referans faiz oranının baz alınması durumunda bir yapılandırmaya gidilmesi durumunda 50 bin liralık bir kredi kartı borcu için yüzde 3.11 faizle 60 ayda toplam 95.764 TL ödenirken, yüzde 2.94 faizle 92 bin lira ödenecek.



AKDI FAİZ NEDİR?

SON ödeme tarihine kadar borcun tamamı ödenmediğinde, ancak en az asgari ödeme tutarı yatırıldığında devreye girer. Sadece ödenmeyen kalan anapara üzerinden günlük olarak hesaplanır.



GECİKME FAİZİ NEDİR?

SON ödeme tarihine kadar asgari ödeme tutarının hiç yatırılmaması veya eksik yatırılması durumunda uygulanır. Yalnızca ödenmeyen asgari ödeme tutarına işletilir; asgari tutarın üzerinde kalan bakiye için yine akdi faiz işler.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör