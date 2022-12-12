Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kart sahipleri dikkat! Hemen kontrol edin: Milyonlarca lira silinecek!
Giriş Tarihi: 12.12.2022 17:21 Son Güncelleme: 12.12.2022 17:21

Kart sahipleri dikkat! Hemen kontrol edin: Milyonlarca lira silinecek!

Kredi kartı, banka kartı ve indirim kartlarında biriken puanlara yönelik uyarı mesajları gelmeye başladı. Kartlarda biriken para puanlar yıl sonuna kadar kullanılmaması halinde silinecek.

Kart sahipleri dikkat! Hemen kontrol edin: Milyonlarca lira silinecek!

Akaryakıttan gıdaya, giyimden kozmetiğe neredeyse her alanda kullanılan alışveriş kartlarında biriken milyonlarca liralık puanlar 31 Aralık tarihi itibarıyla siliniyor.

Alışveriş esnasında tüketicilere indirim ve farklı avantajlar sunan alışveriş kartları için markalar müşterilerine şimdiden bilgi mesajları atmaya başladı.

PARA PUANLAR KULLANILMAZSA KURUMA KALIYOR

Bu kartlarda kredi kartlarında olduğu gibi alışveriş yaptıkça para yerine geçen puanlar birikiyor. Her firma belirli miktarlarda puanlar yüklüyor. Bu puanlar biriktikçe para olarak kullanılıyor. Tüketiciler biriken puan kadar alışverişi belki de ücretsiz yapacak ya da biriken puan kadar indirim alabiliyor. Ancak puanlar kullanılmadığı takdirde 1 Ocak 2023'ten itibaren toplanan ve karşılığı para olan bu puanlar bankaya ya da kartı veren markaya kalıyor.

BANKADAN BANKAYA SÜRELERİ DEĞİŞİYOR

Kredi kartı ve banka kartlarında ise durum biraz daha farklı. Her bankanın para puanları için son tarih sınırı farklı. Bankalar 6 ila 24 ay arasında değişen sürelerde tüketiciye sınır koyabiliyor. Bu kapsamda tüketicilerin bankalardan bilgi alması gerekiyor. Bankaların mobil uygulamalarından da süre kontrolü yapılabiliyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kart sahipleri dikkat! Hemen kontrol edin: Milyonlarca lira silinecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA