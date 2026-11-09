Kartlı harcamalarda artış 5 yılın dibinde

Kartlı harcamalarda yıllık artış hızındaki gerileme devam etti. 30 Ekim 2026 haftası itibarıyla kartlı harcamaların yıllık artış oranı yüzde 32.9'a düşerek son beş yılın en düşük seviyesine indi. Kartlı harcamaların yıllık artış hızı 2022'de yüzde 155.3 ile zirveye ulaşırken, 2023'te de yüzde 151.4 ile yüksek seyrini korudu. Artış hızı 2024'ün ilk yarısında yüzde 135 seviyesinde gerçekleşti. Kartlı harcamalardaki artış hızında 2024'ün ortalarından itibaren belirgin bir gerileme yaşandı. Yıllık artış oranı 2025'te yüzde 34.6 seviyesine kadar indi. Yavaşlama eğilimi 2026 yılında da devam etti. Ekim ayının son haftasında yıllık artış hızının yüzde 32.9'a geriledi.

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