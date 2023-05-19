Kartta nakit avans sınırlaması kalktı

TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredi kartları ile nakit avans çekimi dahil bir süre önce kredilere getirdiği kısıtlamaların bazılarını kaldırdı. Merkez Bankası, kredi kartından nakit avans ve kredili mevduat hesabı kullanımında hiçbir sınır uygulanmayacağını duyurdu. Merkez tarafından bankalara gönderilen talimatla nakit avans ve kredili mevduat hesabı düzenlemeleri konusuna açıklık getirildi.Talimatta, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı bildirildi. Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı'nda, nakit avans, kredili mevduat hesabı kredileri ve kuyum harcamalarının makroihtiyati tedbir uygulamalarından muaf tutulacağı belirtildi. Bankalara gönderilen yazıda, "Başkanlık makamı talimatı kapsamında, bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimlerinin kredi türüne göre menkul kıymet tesisinden hariç tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir" denildi. Kişisel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi tutulmuştu. Aynı karar kuyum harcamaları için de geçerli kılınmıştı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirilmişti.Bu yılın ilk çeyreğinde kredi kartlarından çekilen nakit avans tutarı, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 261 artarak 182.9 milyar liraya çıktı. Yılın ilk üç ayında kredi kartından günde ortalama 2 milyar 55 milyon lira nakit avans çekildi. Yılın ilk çeyreğinde yerli kredi kartları ile yurtiçinde 1 trilyon 58 milyar liralık işlem yapılırken, bunun yüzde 17.3'ünü nakit çekim oluşturdu. 2022'nin ilk çeyreğinde bu oran yüzde 10.5 olmuştu.Konut, tarım, esnaf, KOBİ, ihracat ve yatırım kredileri ile mali kuruluşlara kullandırılan krediler ile birlikte kurumsal kredi kartları, tüketicilere kullandırılan kredili mevduat hesabı kredilerine kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi muafiyeti sağlandı. Merkez Bankası, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı kullanımlarında belirli oranda menkul kıymet tesisi uygulamasına yönelik düzenlemeye gitmiş ancak bazı bankalar, bunun yerine kredi kartı kullanımlarında sert uygulamalara yönelmişti., TCMB Menkul Kıymet Tesisi Tebliği'nden muaf olduğunu ve bu konu ile ilgili aracı kurumlara kullandırılan kredilerde bir daralma söz konusu olmadığını bildirdi. Takasbank'ın konuya ilişkin açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandı. Açıklamada, "Takasbank, TCMB Menkul Kıymet Tesisi Tebliği'nden muaf olup bu konu ile ilgili olarak aracı kurumlarımıza kullandırılan kredilerde bir daralma söz konusu değildir" denildi.