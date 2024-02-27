Kartta taksit sınırı ithalata getirilmeli

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, son günlerde tartışılan kredi kartlarına yönelik sınırlamalar konusunda açıklamalarda bulundu. Karta herhangi bir sınırlama gelecekse bunun ithalata olması gerektiğini anlatan Akben, "Gelire orantılı sisteme geçmek gerekir" dedi. Türkiye'de kredi kartlarının vadeli çek gibi bir ödeme aracı olduğunu belirten Akben, "Nasıl ki bankalar bireysel ya da tüzel kredi notundan sonra kredi veriyor. Taksiti bir şirket yapıyor, ilave banka yapıyor. Vatandaşlar mobilya, elektronik eşya gibi yüksek tutarlı ürünlerde kredi kartının taksiti sayesinde sahip olabiliyor. Bizim çalıştığımız dönemde ithal ürünlerde, yüksek tutar içeren taksit sınırlaması getirdik. Az taksit uygulanmıştı. Amaç ithal yerine yerli ürünlerin tercih edilmesi idi" diye konuştu. Basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya gelen Akben, kredi kartlarında faizlerin düşük kaldığını belirterek, "Kredi kartının gelirle ilişkilendirilmesi gerekiyor. Bizim dönemimizde dar gelirli için bant aralığı getirmiştik. Çok etkilenmesinler diye kademeli geçişler yapmıştık. Benzeri uygulamalar yapılabilir. Dar gelirlileri düşünerek dikkatli hareket etmek gerekir" ifadelerini kullandı.Vakıf Katılım'la ilgili hedefleri de paylaşan Akben, "Aktif büyüklüğümüz 2023'te 315.3 milyar liraya çıktı. Üretim, istihdam ve ihracat temelli yatırımlara ve projelere kanalize olmaya devam edeceğiz. Bu yıl, aktif büyüklüğümüzü 506 milyar TL'ye, nakdi ve gayri nakdi finansman toplamını 400 milyar TL'ye, toplanan fonlarımızı da 392 milyar TL'ye çıkarmayı hedefliyoruz. KOBİ'lerimize toplam 177 milyar TL destek sunmayı hedefliyoruz" dedi.TROY logolu kartların İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası daha fazla talep gördüğüne dikkati çeken Mehmet Ali Akben, "Debit'le birlikte ülkede 350 milyona yakın kart var. TROY kart, BDDK Başkanı olduğum dönemde hassasiyet gösterdiğim bir konu oldu. Türkiye'de yüzde 100'den fazla artışlar var" dedi.VAKIF Katılım'ın Aralık 2023 itibarıyla katılım bankacılığı sektörü içindeki nakdi finansman pazar payının yüzde 17.51, öz kaynak pazar payının ise yüzde 20.29 şeklinde gerçekleştiğinin altını çizen Akben, "2023'te toplanan fon hacmini yüzde 83.41 artışla 254.2 milyar TL'ye yükselttik. Yine geçtiğimiz yıl, güçlü fonlama kaynaklarımız ve öz kaynaklarımızla reel sektöre desteğimizi artırarak nakdi ve gayri nakdi toplamda 260.4 milyar TL fon kullandırdık. Takipteki alacak oranımız yüzde 1'in altında" diye konuştu. Akben, KOBİ kredilerinin payının yüzde 42.7'ye çıktığına dikkat çekti. Akben, 2023 yılında dijital kanallardan kazandıkları müşteri sayısının bir önceki yıla göre 5 kat artış gösterdiğini belirterek, "Bugün itibarıyla işlemlerin yaklaşık yüzde 94'ü dijital kanallar aracılığıyla yapılıyor" dedi.