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Giriş Tarihi: 13.10.2026

Kasa ve raf fiyatı tutmayana ceza

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Kasa ve raf fiyatı tutmayana ceza
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Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da faaliyet gösteren bir markette 600 gramlık bal ürününün raftaki etiket fiyatının 429,95 TL, kasa fiyatının ise 639,95 TL olduğunu tespit etti. Bakanlık markete idari para cezası uyguladı. Bakanlıktan "Kasadaki fiyatla raftaki fiyat aynı olmalı. Değilse 'bal gibi' ceza kesilir. Yönetmelik bunu gerektirir" başlığıyla yapılan açıklamada, bir markette oynanan fiyat oyununa dikkat çekildi. Denetimlerde ayrıca 4 farklı üründe fiyat etiketi bulunmadığı belirlendi. Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılıklar nedeniyle işletmeye idari para cezası uygulandı. ANKARA
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Kasa ve raf fiyatı tutmayana ceza
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