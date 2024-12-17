Kasım ayında konut fiyatlarındaki değişim oranları belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Kasım 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, konut fiyatları kasımda yıllık bazda yüzde 29,4 artarken, reel olarak yüzde 12 düşüş kaydetti.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100), kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,8 artarak 155,4 oldu. Kasımda yıllık bazda yüzde 29,4 artan KFE, reel olarak ise yüzde 12 düşüş kaydetti.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında kasımda bir önceki aya göre İstanbul için yüzde 2,9, Ankara için yüzde 3,4 ve İzmir için yüzde 1,9 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 26,2, Ankara'da yüzde 34,8, İzmir'de yüzde 26,7 yükseldi.