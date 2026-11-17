Kasım ayı boyunca alışverişin en hareketli dönemlerinden biri olarak öne çıkan indirim kampanyaları, bu yıl tüketicinin beklentisini karşılayamadı. Geçmiş yıllarda yüzde 50, yüzde 70, hatta yüzde 80'lere ulaşan indirim duyurularıyla öne çıkan markalar, bu kez daha sınırlı oranlarla kampanyaya çıktı. Ticaret Bakanlığı'nın yanıltıcı indirim reklamlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırması ve uyguladığı cezalar, kampanyaların seyrini de değiştirdi.

VATANDAŞ TEPKİLİ!

Bu yılın kasım kampanyalarında en çok dikkat çeken detaylardan biri yüzde 1'lik indirimler oldu. Bazı markaların ürünlerinde uyguladığı sembolik indirimler tüketicinin tepkisini çekti. Sosyal medyada yüzde 1 indirim oranlarını gören vatandaşlar, "Yüzde 1 indirim yaparak bizimle dalga mı geçiyorsunuz?" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi. İndirim beklentisiyle alışveriş dönemini bekleyen tüketiciler, karşılaştıkları oranlar nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı.

YÜZDE 60'A VARAN ESKİ SEZON

Markaların yüzde 60'a varan indirim duyuruları ise kampanyaların en dikkat çekici başlıklarından biri oldu. Ancak yüksek oranlı indirimlerin önemli bölümünün 3-4 sezon öncesinden kalan ürünlerde uygulandığı görüldü. Markalar, depolarında bekleyen eski sezon stoklarını eritmek için yüksek indirim oranlarına başvururken, güncel sezon ürünlerinde aynı tablo ortaya çıkmadı.

HAYAL KIRIKLIĞI

Tekstilden elektroniğe kadar pek çok kategoride benzer bir tablo yaşandı. Eski sezon ve stok fazlası ürünlerde yüksek indirimler görülürken, yeni sezon ve güncel ürünlerde indirim oranları yüzde 10 seviyesini aşmadı. Böylece kampanyalarda açıklanan yüksek oranlarla tüketicinin alışverişte karşılaştığı gerçek indirim arasında önemli bir fark oluştu.

BAKANLIK DENETİMİ ETKİLİ OLDU

Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri ve cezai yaptırımları, yıllardır kasım ayı kampanyalarının en güçlü satış argümanı olarak kullanılan yüksek indirim oranlarının sorgulanmasına neden oldu. Bu yılın tablosu, indirim etiketiyle sunulan her kampanyanın tüketici açısından gerçek bir fırsat anlamına gelmediğini bir kez daha gösterdi. Ticaret Bakanlığı, 28 Ekim 2026 tarihli açıklamasında kasım ayı indirim kampanyalarını tüm mecralarda yakın takibe aldığını duyurmuş, tüketiciyi yanıltan veya gerçeği yansıtmayan indirim reklamlarına ihlalin niteliğine ve reklamın yayımlandığı mecraya göre 99 bin 339 TL'den 39 milyon 916 bin 524 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabileceğini kaydetmişti.