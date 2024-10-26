‘Kasım rüzgârı’ için tedbirler artırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat,çok sayıda kampanyahazırlığı yapılan kasım alışverişlerindevatandaşlarındolandırılmaması için tedbirleriartırdıklarını belirterek,"Herhangi bir sorunlakarşılaşan vatandaşlarımızvakit kaybetmeden bakanlığımızın'https://www.turkiye.gov.tr/tuketicisikayeti-uygulamasi' internet adresi üzerindenşikâyetlerini bildirirlerse gereğihemen yapılacaktır" dedi. Bolat, vatandaşlarında internet sitelerinden alışverişyaparken dikkat etmesini isteyerek, özelliklesitenin "domain adresi"nin eşleşipeşleşmediğine dikkat etmeleri gerektiğinisöyledi.GÜVENLİ ÖDEME YÖNTEMİAyrıca güvenli ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi ve ürünle ilgili kullanıcı yorumlarının incelenmesinin vatandaşların işlerini kolaylaştıracağına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti: "Kampanya ve indirimler konusunda dikkatli olunmalı. Gerçekçi olmayan indirimlerin dolandırıcılık riski taşıyabileceğine dikkat edilmesi gerekir. Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde önce ürünün satın alındığı e-ticaret sitesiyle iletişime geçilmesi, çözüm bulunamaması halinde ise tüketici hakem heyetine başvurulması gerekiyor." Bolat, denetim programına alınan firmaların mesafeli satış ve uygulamalara, ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca idari para cezası uygulandığını, mevzuata aykırılık teşkil eden hususlarda da internet sitesine erişim engeli talep edilebildiğini belirtti.