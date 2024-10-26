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Giriş Tarihi: 27.10.2024

‘Kasım rüzgârı’ için tedbirler artırıldı

‘Kasım rüzgârı’ için tedbirler artırıldı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çok sayıda kampanya hazırlığı yapılan kasım alışverişlerinde vatandaşların dolandırılmaması için tedbirleri artırdıklarını belirterek, "Herhangi bir sorunla karşılaşan vatandaşlarımız vakit kaybetmeden bakanlığımızın 'https://www.turkiye.gov.tr/tuketicisikayeti- uygulamasi' internet adresi üzerinden şikâyetlerini bildirirlerse gereği hemen yapılacaktır" dedi. Bolat, vatandaşların da internet sitelerinden alışveriş yaparken dikkat etmesini isteyerek, özellikle sitenin "domain adresi"nin eşleşip eşleşmediğine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. GÜVENLİ ÖDEME YÖNTEMİ
Ayrıca güvenli ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi ve ürünle ilgili kullanıcı yorumlarının incelenmesinin vatandaşların işlerini kolaylaştıracağına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti: "Kampanya ve indirimler konusunda dikkatli olunmalı. Gerçekçi olmayan indirimlerin dolandırıcılık riski taşıyabileceğine dikkat edilmesi gerekir. Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde önce ürünün satın alındığı e-ticaret sitesiyle iletişime geçilmesi, çözüm bulunamaması halinde ise tüketici hakem heyetine başvurulması gerekiyor." Bolat, denetim programına alınan firmaların mesafeli satış ve uygulamalara, ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca idari para cezası uygulandığını, mevzuata aykırılık teşkil eden hususlarda da internet sitesine erişim engeli talep edilebildiğini belirtti.

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‘Kasım rüzgârı’ için tedbirler artırıldı
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