‘Kasım rüzgârı’ için tedbirler artırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat,
çok sayıda kampanya
hazırlığı yapılan kasım alışverişlerinde
vatandaşların
dolandırılmaması için tedbirleri
artırdıklarını belirterek,
"Herhangi bir sorunla
karşılaşan vatandaşlarımız
vakit kaybetmeden bakanlığımızın
'https://www.turkiye.gov.tr/tuketicisikayeti-
uygulamasi' internet adresi üzerinden
şikâyetlerini bildirirlerse gereği
hemen yapılacaktır" dedi. Bolat, vatandaşların
da internet sitelerinden alışveriş
yaparken dikkat etmesini isteyerek, özellikle
sitenin "domain adresi"nin eşleşip
eşleşmediğine dikkat etmeleri gerektiğini
söyledi.
GÜVENLİ ÖDEME YÖNTEMİ
Ayrıca güvenli ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi ve ürünle ilgili kullanıcı yorumlarının incelenmesinin vatandaşların işlerini kolaylaştıracağına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti: "Kampanya ve indirimler konusunda dikkatli olunmalı. Gerçekçi olmayan indirimlerin dolandırıcılık riski taşıyabileceğine dikkat edilmesi gerekir. Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde önce ürünün satın alındığı e-ticaret sitesiyle iletişime geçilmesi, çözüm bulunamaması halinde ise tüketici hakem heyetine başvurulması gerekiyor." Bolat, denetim programına alınan firmaların mesafeli satış ve uygulamalara, ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca idari para cezası uygulandığını, mevzuata aykırılık teşkil eden hususlarda da internet sitesine erişim engeli talep edilebildiğini belirtti.