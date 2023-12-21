Kasımda 182 bin 301 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK), yapılan açıklamaya göre; kasım ayında trafiğe kaydı yapılan 182 bin 301 taşıtın yüzde 47,1'ini otomobil, yüzde 37'sini motosiklet, yüzde 9'unu kamyonet, yüzde 3,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 23, otomobilde yüzde 13,8, kamyonette yüzde 5,7, traktörde yüzde 3 artarken motosiklette yüzde 17,1, minibüste yüzde 13,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 8,7 ve kamyonda yüzde 0,8 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 arttı. Bu oran motosiklette yüzde 82, minibüste yüzde 64,5, otomobilde yüzde 55, otobüste yüzde 45,7 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 18,1, traktörde yüzde 8,7, kamyonette yüzde 7,1 ve kamyonda yüzde 2,9 azaldı.



KAYITLI TAŞIT SAYISI 28 MİLYON 545 BİN



Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı kasım ayı sonu itibarıyla 28 milyon 545 bin 316 oldu. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53'ünü otomobil, yüzde 17,5'ini motosiklet, yüzde 15,7'sini kamyonet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Ayrıca kasım ayında 705 bin 23 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 64,1'ini otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 10,6'sını motosiklet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.