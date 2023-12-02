Kasımda ihracat 23 milyar $’ı aşarak rekor kırdı

Küresel ekonomilerde yaşanan daralmalara rağmen Türkiye ihracatta ardı ardına rekor kırmaya devam ediyor. Son olarak açıklanan kasım ayı ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.2 artışla 23 milyar dolar oldu. Ocak-kasım dönemindeki 11 aylık ihracat ise 232.9 milyar dolara ulaştı. Kasım ayı ihracat verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin katıldığı basın toplantısıyla İstanbul'da açıklandı. En çok ihracat yapan sektörler arasında otomotiv 3 milyar 172 milyon dolarla yine ilk sırada yer aldı. Otomotivi 2 milyar 9 milyon dolarla kimyevi maddeler, 1 milyar 430 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi. Kasımda ortalama kilogram birim ihracat değeri ise 1.49 dolar olarak gerçekleşti.Bakan Bolat, toplantıda yaptığı konuşmada, genel anlamda tüm zorluklara rağmen temmuz ayında başlayan ihracatın yükselişinin ağustos, eylül ve ekim aylarında devam ettiğini söyledi. Kasım ayında da bu yükseliş trendinin sürdüğünü aktaran Bolat, şunları kaydetti: "Kasım ayında ihracatımız 23 milyar 11 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece temmuz, ağustos, eylül ve ekimde olduğu gibi kasımda tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırmış olduk. Ocak-kasım döneminde 11 ayda ihracatımız 232 milyar 900 milyon dolar yani yaklaşık 233 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu da geçen yılın 11 ayına kıyasla yüzde 0.7'lik bir artışa tekabül etti. Son 12 ay itibarıyla yüzde 0.9 artışla 255 milyar 800 milyon dolara ulaştık. Zaten Orta Vadeli Program (OVP) hedefimiz 255 milyar dolardı ama bir ay sonra 256 milyar doları da görmeyi Allah nasip eder." Bakan Bolat, 4 ay üst üste dış ticaret açığında ciddi bir gerileme olduğunu dile getirdi.TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise 2023 yılı için 255 milyar dolar mal, 100 milyar dolar hizmet ihracatı hedeflerinin olduğunu hatırlattı. 11 aylık verilerin yıl sonu hedefine emin adımlarla ilerlediklerini gösterdiğini belirten Gültepe, şunları söyledi: "Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre Kasım'ı 23 milyar dolarlık ihracatla tamamladık. Böylece tarihimizin en yüksek kasım ayı ihracatına imza atmış olduk. 11 aylık ihracatta 232.9 milyar dolara, 12 aylık ihracatta ise 255.8 milyar dolara ulaştık. Gerek 11 aylık, gerekse 12 aylık verilerde de tüm zamanların en yüksek ihracat değerlerini gerçekleştirdik."