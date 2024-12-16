Kasımda vergi gelirleri %22.6 arttı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Kasımda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.8 artarak 939 milyar 460 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 42.5 artışla 956 milyar 105 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin yüzde 22.6 artarak 819.5 milyar liraya çıktığı kasım ayında, faiz giderleri ise yüzde 54.6 artarak 146.3 milyar TL olarak gerçekleşti. Kasımda bütçe açığı 16.6 milyar TL, faiz dışı fazla 129.6 milyar TL oldu. Bu yılın 11 aylık döneminde ise bütçe gelirleri, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 67.2 yükselerek 7 trilyon 793 milyar 286 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 81.8 artarak trilyon 70 milyar 221 milyon lira oldu. 11 aylık dönemde vergi gelirleri yüzde 62.5 artarak 6.6 trilyon lira olurken, faiz gideri ise 1 trilyon 195 milyar TL olarak gerçekleşti. Vergi türleri itibarıyla ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre gelir vergisi yüzde 119.8, kurumlar vergisi yüzde 13.5, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 97.9, özel tüketim vergisi yüzde 57.5, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 168.6, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 42.2, damga vergisi yüzde 79.5, harçlar yüzde 57.1 ve diğer vergi gelirleri yüzde 42.4 arttı.