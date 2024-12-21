Katar-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Projesi tekrar masaya gelebilir

Uzmanlar, daha önce de söz konusu hat için Suriye'de sağlanacak istikrarın ve boru hattının geçeceği ülkelerin güvenliğine vurgu yapmış ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Katar için önemine değinmişti.

Katar merkezli düşünce kuruluşu Orta Doğu Küresel İlişkiler Konseyi'nde Kıdemli Orta Doğu Enerji Uzmanı Justin Dargin, LNG'de olası kapasite artışlarının 2020'lerin sonunda arz fazlası ortaya çıkarabileceğini belirterek, "Katar, fiyatlandırma yapısının cazip bulacağı bir seviyede olması halinde, uzun vadeli tedarik anlaşmalarını güvence altına almanın ve artan rekabet ortamında piyasa istikrarını sağlamanın bir yolu olarak boru hatlarını nihayetinde düşünebilir." dedi.

Dargin, Suriye'de yeni hükümetin Türkiye ve Körfez ülkeleriyle daha yakın ilişkiler kurarak bölgesel işbirliğine daha elverişli bir ortam yaratacağını belirterek, halihazırda Katar da dahil birçok ülkenin sınır ötesi doğal gaz boru hatlarından çok arbitraj esnekliği nedeniyle LNG'ye yöneldiğini anlattı.

Avrupa'da gaz talebinin karbonsuzlaştırma politikaları nedeniyle azaldığına dikkati çeken Dargin, bunun da Doğu Asya pazarını orta ve uzun vadede Katar için daha cazip bir odak haline getirdiğini ifade etti.