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Giriş Tarihi: 25.11.2023 11:07 Son Güncelleme: 25.11.2023 11:09

Katar’a Teknopark çıkarması

19-24 Kasım tarihleri arasında Medeniyet Teknopark bünyesinde bulunan 5 farklı sektörden 25 firma temsilcisinin katılımıyla oluşan heyet, Katar'ın başkenti Doha'da bir ticari heyet gezisi düzenledi. Bu özel etkinlikte, Türk teknoloji firmalarını küresel arenada daha etkin kılmak için uluslararası işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Katar’a Teknopark çıkarması

Medeniyet Teknopark'ın 11 firma temsilcisi ile birlikte 19-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği beş günlük Katar ticari heyet gezisine 25 kişi katıldı. Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine düzenlenen ziyaretlerin yanı sıra Katar'ın önemli merkezlerini de yakından incelemesine olanak sağlanan gezide Türk firmalarını küresel pazarda daha da güçlendirmek amacıyla önemli adımlar atıldı. Dört günlük süreçte, 7 farklı kuruluş ziyaret edildi ve 15 adet stratejik B2B görüşmesi gerçekleştirildi. Ayrıca, 4 adet networking toplantısı düzenlendi. Gezi kapsamında, Katar kültürüne ilişkin sosyal etkinliklere de yer verildi.

GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gezisinin son gününde Medeniyet Teknopark girişimcileri sosyal ve kültürel etkinliklere katılarak Katar'ı daha yakından tanıma fırsatı buldu. B2B görüşmeleri için zaman ayrılan günde Katar-Türkiye arasında dostluk ve ticarete dayalı ilişkilerin pekiştirilmesi adına önemli kazanımlar elde edildi. Bu etkileşimli gün, sadece işbirliğini değil, aynı zamanda dostluk bağlarını da güçlendirmek adına önemli bir fırsat sundu.

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, "KOSGEB destekli bu önemli etkinlikle, Türk teknoloji firmalarını küresel arenada daha rekabetçi hale getirmeyi hedefledik. Katar'da gerçekleştirdiğimiz bu yoğun iş gezisiyle, inovasyon ve işbirliği konusundaki liderliğimizi bir adım daha ileri taşıdık. Türk ve Katar iş dünyası arasında daha güçlü ilişkileri kurma çabamız, Türkiye Cumhuriyeti ve Katar arasındaki stratejik ortaklığa önemli bir katkı sağlamaktadır" dedi.

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Katar’a Teknopark çıkarması
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