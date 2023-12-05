Katar’la 5 milyar $’lık ticaret hacmi hedefleniyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar'la imzalanan Ticari Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (TEPA) yürürlüğe girmesiyle birlikte orta vadede ikili ticaretin 5 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti. Bolat, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı. Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu yıl ikinci kez Katar'a gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Türkiye ile Katar arasındaki ortaklığın güçlendirilmesine olan bağlılığın ortaya konulduğunu söyledi.