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Giriş Tarihi: 6.12.2023

Katar’la 5 milyar $’lık ticaret hacmi hedefleniyor

Katar’la 5 milyar $’lık ticaret hacmi hedefleniyor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar'la imzalanan Ticari Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (TEPA) yürürlüğe girmesiyle birlikte orta vadede ikili ticaretin 5 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti. Bolat, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı. Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu yıl ikinci kez Katar'a gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Türkiye ile Katar arasındaki ortaklığın güçlendirilmesine olan bağlılığın ortaya konulduğunu söyledi.
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Katar’la 5 milyar $’lık ticaret hacmi hedefleniyor
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