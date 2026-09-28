Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Katarlı yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor
Giriş Tarihi: 28.09.2026

Katarlı yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Katarlı yatırımcılar Türkiye’ye güveniyor
  • ABONE OL
Asya-Arap Ticaret Odası (AACC) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dabbagh, Katarlı yatırımcılar için Türkiye'nin güvenli bir pazar olduğunu belirterek, "Özellikle yeni nesil ve yeni Katarlı şirketler, Türk pazarına yatırım yapmayı seviyorlar" dedi. MÜSİAD EXPO 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı'na katılan Asya- Arap Ticaret Odası (AACC) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Saad Al Dabbagh, yaptığı açıklamada, organizasyonun her geçen yıl daha da büyüdüğüne dikkati çekerek, Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika'nın yanı sıra Arap dünyasından da fuara çok sayıda katılımın olduğunu söyledi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Katarlı yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA