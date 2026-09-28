Katarlı yatırımcılar Türkiye’ye güveniyor

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Asya-Arap Ticaret Odası (AACC) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dabbagh, Katarlı yatırımcılar için Türkiye'nin güvenli bir pazar olduğunu belirterek, "Özellikle yeni nesil ve yeni Katarlı şirketler, Türk pazarına yatırım yapmayı seviyorlar" dedi. MÜSİAD EXPO 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı'na katılan Asya- Arap Ticaret Odası (AACC) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Saad Al Dabbagh, yaptığı açıklamada, organizasyonun her geçen yıl daha da büyüdüğüne dikkati çekerek, Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika'nın yanı sıra Arap dünyasından da fuara çok sayıda katılımın olduğunu söyledi.