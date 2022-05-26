Katılım bankacılığına ilgi artıyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) Ziraat Katılım sponsorluğunda düzenlenen "3. İslami Muhasebe ve Finans Konferansı", 10 ülkeden 79 bilim insanı ile sektörün üst düzey kurum ve kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı Osman Çelik, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli katıldı. BDDK Başkanı Akben, Katılım Finans Kanunu çalışmalarının belli bir aşamaya geldiğini ve çalışmaların devam ettiğini söyledi. Akben, "Katılım finansın bankacılık sektörü içindeki payı yüzde 8, öz kaynak açısından payı yüzde 5 ve KOBİ'lere kullandırılan fonlar bakımından yaklaşık yüzde 30 seviyesinde bulunuyor" dedi. Akben, katılım finansın teknolojiye ayak uyduran yeni ürünler ve projelerle desteklenmesi durumunda sektörden alacağı payı artırabileceğini kaydetti.TKBB Başkanı Osman Çelik de katılım bankalarının, ekonomik büyümeye çok yönlü katkıda bulunmaya 2021'de de devam ettiğini söyledi. Aktiflerin 717 milyar TL'ye ve kullandırılan fonların büyüklüğünün 369 milyar TL'ye yükseldiğini belirten Çelik, "Aktiflerimizin bankacılık sektöründeki payı yüzde 8'e ulaştı. 2025 yılı için sektördeki payımızı yüzde 15'e ulaştırmak ana stratejimizdir. Katılım bankacılığı, her yıl bankacılık sektörünün üzerinde büyüyerek payını artırmaktadır" diye konuştu. Çelik, reel sektöre ve ticarete kaynak sağlamaya devam eden katılım bankalarının, bu dönemde de KOBİ'lere 100 milyar TL'nin üzerinde kaynak sağladığını bildirdi. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ise, "Tasarruf sahiplerinin birikimleri ile üretimin, ticaretin ve sürdürülebilir ekonominin desteklenmesini esas alan katılım bankacılığına ilgi giderek artmaktadır. Katılım bankacılığının stratejik hedeflerine ulaşacağına inancım tamdır" diye konuştu.