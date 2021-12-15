Katılım Emeklilik 2021’de “büyümeye devam” dedi

Katılım emekllilik katılım sigortacılığı tarafında
sigortacılık ürünleriyle
büyümesini sürdürüyor. Katılım Emeklilik
Genel
Müdürü Ayhan Sincek,
"Katılım esaslı BES ve katılım
sigortacılığında öncü
rol almaktan gurur duyuyoruz.
850 bin BES sözleşmesi,
220 bin sigorta sözleşmesi,
5,4 milyar lirayı aşan
fon büyüklüğümüz ve getiri
şampiyonu olan faizsiz
fonlarımızla her yıl sektörün
üzerinde büyümeye ve
sektörümüzü büyütmeye
devam ediyoruz. Özellikle Katılım Sağlık
, kendine
özgü bir kulvarın açılmasını
ve derinleşmesini sağladı. Sigorta Birliği
verilerine
göre katılım sigortacılığında
Katılım Sağlık, 57 milyon
lira prim üretimi ve yüzde
60 pazar payıyla liderliğini
sürdürürken Hayat
branşında
69 milyon lira prim
üretimi ve yüzde 23 pazar
payına sahibiz" şeklinde
konuştu.
PRİM ÜRETİMİ %18 BÜYÜDÜ
Katılım sigortacılığının prim üretimini Ekim ayının sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında artırdığına dikkat çeken Ayhan Sincek, "Katılım sigortacılığına ilgi giderek artıyor. Toplam prim üretimi 4 milyar lirayı geçti. Pandemiyle birlikte insanlarda tasarruf ve geleceği güvence altına alma bilinci arttı. Faize duyarlı insanlarımızın beklentilerini ise katılım sigortacılığı, hem ürün kalitesi ve sunulan hizmetler hem de teknolojik alt yapı ve ulaşılabilirlik olarak çok iyi karşıladı. Bu da büyümeyi getirdi" ifadelerini kullandı. Sincek sözlerine şöyle devam etti: "Katılım Emeklilik olarak katılım sigortacılığında da ürün ve hizmet kalitemizle örnek olmaya devam ediyoruz. Katılım Sağlık'la sağlıkta da faizsiz hizmet verilebileceğini ilk defa uygulamaya alarak ispatladık. Sağlıkta alt yapımız ve ürünlerimiz ihtiyaca odaklanıyor. Müşterilerimiz kendilerine uygun ürünü seçebiliyor, aldıkları hizmeti online takip edebiliyor, isterlerse de uzmanlarımızdan telefonla destek alabiliyor."