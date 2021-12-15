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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Katılım Emeklilik 2021’de “büyümeye devam” dedi

Katılım Emeklilik 2021’de “büyümeye devam” dedi
Katılım emekllilik katılım sigortacılığı tarafında sigortacılık ürünleriyle büyümesini sürdürüyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Katılım esaslı BES ve katılım sigortacılığında öncü rol almaktan gurur duyuyoruz. 850 bin BES sözleşmesi, 220 bin sigorta sözleşmesi, 5,4 milyar lirayı aşan fon büyüklüğümüz ve getiri şampiyonu olan faizsiz fonlarımızla her yıl sektörün üzerinde büyümeye ve sektörümüzü büyütmeye devam ediyoruz. Özellikle Katılım Sağlık, kendine özgü bir kulvarın açılmasını ve derinleşmesini sağladı. Sigorta Birliği verilerine göre katılım sigortacılığında Katılım Sağlık, 57 milyon lira prim üretimi ve yüzde 60 pazar payıyla liderliğini sürdürürken Hayat branşında 69 milyon lira prim üretimi ve yüzde 23 pazar payına sahibiz" şeklinde konuştu.

PRİM ÜRETİMİ %18 BÜYÜDÜ
Katılım sigortacılığının prim üretimini Ekim ayının sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında artırdığına dikkat çeken Ayhan Sincek, "Katılım sigortacılığına ilgi giderek artıyor. Toplam prim üretimi 4 milyar lirayı geçti. Pandemiyle birlikte insanlarda tasarruf ve geleceği güvence altına alma bilinci arttı. Faize duyarlı insanlarımızın beklentilerini ise katılım sigortacılığı, hem ürün kalitesi ve sunulan hizmetler hem de teknolojik alt yapı ve ulaşılabilirlik olarak çok iyi karşıladı. Bu da büyümeyi getirdi" ifadelerini kullandı. Sincek sözlerine şöyle devam etti: "Katılım Emeklilik olarak katılım sigortacılığında da ürün ve hizmet kalitemizle örnek olmaya devam ediyoruz. Katılım Sağlık'la sağlıkta da faizsiz hizmet verilebileceğini ilk defa uygulamaya alarak ispatladık. Sağlıkta alt yapımız ve ürünlerimiz ihtiyaca odaklanıyor. Müşterilerimiz kendilerine uygun ürünü seçebiliyor, aldıkları hizmeti online takip edebiliyor, isterlerse de uzmanlarımızdan telefonla destek alabiliyor."

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Katılım Emeklilik 2021’de “büyümeye devam” dedi
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