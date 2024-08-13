Katılım primi ikiye katladı

Yılın ilk yarısında yüzde 93.7 büyüme kaydeden katılım sigortacılığı, 21 milyar 249.2 milyon lira prim üretimi ile pazar payını yüzde 5.5'e çıkardı. Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) verilerine göre, geçen seneyi 24.5 milyar liralık prim üretimi ile kapatan katılım sigortacılığının sektörden aldığı pazar payı yüzde 5 oldu. Ocakhaziran döneminde prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 93.7 artışla 21 milyar 249 milyon lira olurken, pazar payı yüzde 5.5'e yükseldi.Prim üretiminin yüzde 96'sını 20 milyar 405 milyon lira ile hayat dışı sigortaları oluştururken, hayat sigortaları branşı 843 milyon 676 bin lira ile yüzde 4'lük pay aldı. Prim üretiminde lider, 9.6 milyar lira ile toplamdan yüzde 47.3 pay alan oto sigortaları branşı oldu. Yangın ve doğal afetler branşında prim üretimi 2 milyar 630 milyon lira olurken, hastalık-sağlık branşında 1.5 milyara yakın prim üretildi. Katılım Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı İsmail Aydemir, pazar payındaki artışta en önemli etkenin oto sigortaları olduğunu, kaza ve sağlık sigortalarında da yükselişlerin görüldüğünü söyledi.Katılım sigorta şirketlerinin, bu 3 branşta konvansiyonel sigorta şirketlerine göre çok daha yüksek büyüme gösterdiğine dikkati çeken Aydemir, şu bilgileri paylaştı: "Ülkemizde son yıllarda yaşanan enflasyonun yüksek seyretmesi hem oto branşlarını hem de sağlık branşlarını direkt etkilemekte olduğunu da belirtmemiz lazım. Finansal ürün ve hizmetlerdeki farkındalığın artmasıyla risk ve koruma tarafındaki ürün talebinin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Hayat sigortacılığı tarafındaki büyümeye baktığımızda katılım sigortacılığında bu branşın düşük kaldığını görmekteyiz. Önümüzdeki dönemde özellikle enflasyondaki düşüş ve katılım bankalarındaki finansmanların artışı paralelinde bu branşın da büyümeye destek olacağını öngörüyoruz."