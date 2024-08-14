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Giriş Tarihi: 15.8.2024

Katılımevim finansman katılım bankası kuruyor

Katılımevim finansman katılım bankası kuruyor
Türkiye'nin tasarruf finansman sektöründeki markalarından Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., yeni bir katılım bankası kurmak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na başvurusunu tamamladı. Katılım bankacılığı ilkelerine uygun olarak faaliyet gösterecek olan yeni banka, Türkiye'nin stratejik sektörlerinden tarım ve hayvancılık, sanayi ve üretim tesisleri, savunma sanayi ve madencilik sektörlerinin finansman ihtiyaçlarını destekleyecek. Yeni bir katılım bankası kurmak için başvuruların tamamlandığını belirten Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan, "Tasarruf finansman sektöründe sahip olduğumuz yetkinlikler, tecrübe ve referanslarla ulusal pazarda finansal çözümler sunmak, sektörde katma değerli bir katılım bankası geliştirmek istiyoruz" dedi.
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Katılımevim finansman katılım bankası kuruyor
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