Katılımevim’in devrinde yeni gelişme! Emlak Katılım KAP’a bildirdi

SPK'DAN ÇAĞRI YÜKÜMLÜLÜĞÜNE MUAFİYET BİLDİRİMİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen bilgilendirmede, Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında, devir işleminin gerçekleşmesi halinde Türkiye Emlak Katılım Bankası'na zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet tanınabileceği belirtildi.

Böylece, Katılımevim'in yönetim kontrolünü sağlayan payların devralınması durumunda bankanın diğer pay sahiplerine çağrıda bulunma zorunluluğuna ilişkin muafiyet gündeme geldi. Ancak açıklama, devir işleminin kesin olarak gerçekleştiği veya tüm süreçlerin tamamlandığı anlamına gelmiyor.