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Giriş Tarihi: 13.10.2026 10:52 Son Güncelleme: 13.10.2026 10:55

Katılımevim'in devrinde yeni gelişme! Emlak Katılım KAP'a bildirdi

Katılımevim'in (KTLEV) yönetim kontrolünü sağlayan payların Türkiye Emlak Katılım Bankası tarafından devralınmasına ilişkin süreçte önemli bir gelişme yaşandı. SPK, devir işleminin gerçekleşmesi halinde bankaya zorunlu pay alım teklifinden muafiyet tanınabileceğini bildirdi.

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Katılımevim’in devrinde yeni gelişme! Emlak Katılım KAP’a bildirdi
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Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) paylarının devrine ilişkin 12 Ekim 2026 tarihli açıklamasını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı. Açıklamada, Katılımevim'in yönetim kontrolünü sağlayan payların banka tarafından devralınması ihtimaline ve bu durumda doğabilecek zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğüne ilişkin bilgi verildi.

SPK'DAN ÇAĞRI YÜKÜMLÜLÜĞÜNE MUAFİYET BİLDİRİMİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen bilgilendirmede, Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında, devir işleminin gerçekleşmesi halinde Türkiye Emlak Katılım Bankası'na zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet tanınabileceği belirtildi.

Böylece, Katılımevim'in yönetim kontrolünü sağlayan payların devralınması durumunda bankanın diğer pay sahiplerine çağrıda bulunma zorunluluğuna ilişkin muafiyet gündeme geldi. Ancak açıklama, devir işleminin kesin olarak gerçekleştiği veya tüm süreçlerin tamamlandığı anlamına gelmiyor.

KATILIMEVİM'İN DEVRİNDE HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Pay devrine ilişkin diğer resmî izin, onay ve hukuki prosedürlerin devam ettiği bildirildi. Süreçte yaşanacak yeni gelişmelerin KAP üzerinden kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Katılımevim (KTLEV) paylarının devrine ilişkin süreçte gözler, gerekli izin ve onayların tamamlanmasına yönelik gelişmelere çevrildi.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#SERMAYE PİYASASI KURULU #EMLAK KATILIM #KATILIMEVİM

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Katılımevim'in devrinde yeni gelişme! Emlak Katılım KAP'a bildirdi
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