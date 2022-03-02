Kayıtlı kadın istihdamını destekleyen proje: Kadın istihdamına 29,5 milyon avro destek

SGK Başkanı Cevdet Ceylan, proje ile amaçlarının girişimci kadınları desteklemek, rekabete daha dayanıklı hale getirmek ve temelde kayıtlı kadın istihdamını artırarak kayıt dışı istihdam oranlarını düşürmek için hayata geçirildiğini söyledi. Ceylan, projenin SGK ve Avrupa Birliği'nin ortaklaşa finanse edildiğini aktardı. Proje, kadın işverenlerin ilave olarak istihdam edecekleri kadın işçiler üzerine kurgulandı. Proje kapsamında, özellikle küçük ölçekli işçi sayısı 9 ve daha aşağıda olan işverenler ilave kadın istihdamı sağlamak koşulu ile projeden faydalanacak. Proje kapsamında 4 bin kadın işveren projeden fayda sağlayacak, yanlarında çalıştıracakları 4bin kadın işçi de istihdam edilecek.



KADIN SİGORTALI SAYISI 5,1 MİLYONA ULAŞTI

Sosyal güvenlik sisteminin en önemli sorunları kayıt dışı istihdam ve kadın istihdamının istenilen seviyelerin altında olduğunu belirten Ceylan, "Kadınların iş gücü piyasasına katılımı, bir ekonominin hem büyümesi hem de kalkınması açısından çok önemli bir olgu olup yoksulluğun azaltılmasına da katkı sağlamaktadır. Dünyada ve Türkiye'de erkeklerin istihdam oranı karşılaştırıldığında; kadınlarda istihdam oranının daha düşük olduğu görülmektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer Kanunlar ile kadınlara yönelik birçok pozitif ayrımcılık yapıldı. Ülkemizde kadın istihdamının artırılması ve kayıt dışı istihdamın azaltılması amacıyla çeşitli politika ve projeler hayata geçirildi. Kadın istihdamını artırmak için yapılan düzenlemeler ile 2002 yılında yaklaşık 1 milyon olan kadın sigortalı sayısı en son açıklanan verilere göre 2021 yılının Kasım ayında yaklaşık 5,1 milyon kişiye ulaştı" dedi.

SGK Başkanı Ceylan projenin detaylarını şöyle anlattı:



AYLIK 3 BİN 984 LİRA DESTEK

Proje, Ankara, İstanbul, Samsun, Aydın, Denizli, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde uygulanacak. Projenin hibe başvuruları 21 Şubat'ta başladı. Bu tarihten itibaren ilave istihdam sağlayan işverenler projeden faydalanabilecek. Proje için gerekli şartları sağlayan işverenlere 2022 yılı için aylık 3 bin 984 TL hibe desteği sağlanacak.



KADIN İŞVEREN İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

İşyerinde en fazla 9 işçi çalışıyorsa veya henüz işçi çalıştırmıyorsa. İşyerine ilave kadın işçi aldıysa. İşletme 5 Mart 2012 tarihinden sonra kurulduysa. Çalıştırılan işçilere ait ödenmemiş prim borcu brüt asgari ücreti geçmiyorsa kadın işveren projeye başvurabilir. Proje kapsamında İstanbul'da bin, Ankara'da 900, Samsun'da 500, Aydın, Denizli, Kahramanmaraş veŞanlıurfa'da ise 400'er kadın işverene hibe desteği verilecek.



İSTİHDAM EDİLECEK KADIN İŞÇİLERİN ŞARTLARI NELER?

İstihdam edilecek kadın 65 yaşından küçük olmalı. Destekten yararlanacak kadın emekli olmamalı. İşverenin birinci dereceden yakını olmamalı. En az 1 ay süreyle işsiz olmalıdır.



PROJEYE BAŞVURULAR NE ZAMAN NEREDEN OLACAK?

Ön başvurular e-Devlet üzerinden kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesi (Women up)uygulaması üzerinden yapılacak.