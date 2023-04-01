Kaynak ayrıldı ödemede sıkıntı yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası kapsamında başvuruların 1.5 milyonu geçtiğini, 250 bin kişinin emeklilik işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Bakan Bilgin, emeklilik işlemlerinin depremzedelere öncelikli olmak üzere başvurusu sırasına göre tamamlandığını belirterek, "EYT'liler nisanda aylık almaya başlayacak, en geç mayısta tamamlanacak" dedi. Aylık, ikrâmiyede bir hak kaybının söz konusu olmayacağını vurgulayan Bakan Vedat Bilgin, katıldığı televizyon programında şu mesajları verdi:Emekliliği hak edenlerin aylıkları, ikrâmiyeleri yatacak, hak kaybı olmayacak.Önce başvuranlara ve depremzedelere öncelik vererek gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 1.5 milyon insan müracaat etti. Bunların aylığının bağlanması konusunda arkadaşlarımız olağanüstü çalışıyor. EYT bağlanma işinde çalışan SGK personelinin mesai ücretini artırdık, hafta sonu, gece çalışıyorlar.Mart ayında müracaat eden herkes nisanda aylığını alacak.Tahmin ediyorum mayıs ayında bütün müracaat eden herkesin aylığı ödenmiş olacak. Ortalama her ay normalde 35 bin civarında kişiye aylık bağlanıyordu, şimdi 300 bine ulaştı. Rutinimiz buydu. Şu anda işlemi tamamlanan kişi sayısı 250 binden fazla. Nisan 15'ine kadar çoğu yetişecek. Bağlandığı gün aylıklarını alacaklar.İkrâmiyeler bayramdan önce ödenecek, takvimi belli.(EYT aylıklarının zamanında yatırılamayacağı iddiasına) Devletimiz kaynağını ayırmıştır. Bütün ekonomik zorluklara rağmen Türk devleti üretim, ihracat, ekonomik politikalarıyla ayakta duran bir devlettir. Bütün bunların kaynakları vardır.EYT dışında en düşük aylıkları 7500 liraya çıkardık. Onların işlemleri de yapılıyor. İkrâmiye işlemleri de yapılıyor.2 milyon 200 bin hak eden var. Hak edenlerin hepsi emekli olmak istemiyor.Memurla toplu sözleşmede enflasyon farkı, refah payı verdik. Enflasyona rağmen reel artış sağlandı. Kamu çalışanlarında en düşük memur maaşı 11 bin 900 lira civarında. Öğretmen diğer kamu görevlilerinin her birinin maaşı 20 bin liranın üzerinde.Niye emekli olsun? Emekli olursa ayrılmak durumunda kalacak. Bir de bireysel olarak kendi işini yapanlar var, avukatlar gibi... Bazıları günü dolsa da müracaat etmedi. Ben EYT'li sayısı 2 milyonu bulur diyordum, süreç devam ediyor.: : (Bağ-Kur'lular prim eşitlemesi istiyor anımsatması üzerine) Doğru diyorlar ancak kendi işletmelerine sahip insanlar. 'Yanımda çalışan 5.975 günle emekli oluyor ben 9 bin günle emekli oluyorum' diyor. Doğru hem sermaye, hem emek koyuyor. Küçük işletmeleri (berber, terzi) ayırmak lazım. Onlar üç beş kişi çalıştırıyor yanında. Bir düzenleme yapmak lazım. Küçük esnafı koruyacak bir modele ihtiyaç var. O reform gerektirir, çalışıyoruz.EYT'de prim tartışma konusu değil. Biz yaşı kaldırdık. Daha az primle emeklilik mümkün değil. Yaşta haksızlık vardı. Hiçbir kanun geriye işletilmez. Çalışanın aleyhine geriye işletilmişti biz onu kaldırdık.Asgari ücreti düzenlerken çeşitli şartlara bakıyoruz. Birincisi enflasyon.Alım gücünün azalması. Enflasyondaki iniş devam eder ama hayat pahalılığı sürerse bakarız ve asgari ücretliyi koruyacak düzenlemeyi temmuzda yaparız.Taşeron işçiler meselesini çözeceğiz. KİT'lerde 900 bine yakın taşeron kadroya geçmiş vaziyette. Orada kalan 80 bin kişi var. Esas işe ait olan tüm hizmetleri kamunun yapması gerekir.Deprem bölgesinde çalışma hayatını yeniden inşa ediyoruz. Asgari ücretten verginin kaldırılması Ecevit'in hayaliydi bize kısmet oldu. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması en önemli adımlardan biri.(Kamu işçileri toplu sözleşmesi seçimden önce çıkacak mı?) Seçimden önce çıkar mı diye bakmıyoruz.Bitince getiriyoruz. Öyle olsa taşeron işçiliğini de hallederiz. Dosyaları sosyal devlet içinde ele alıyoruz. 700 bin işçimizle toplu sözleşme müzakeresini yeni başlattık.Temmuz, ağustosa kadar uzayacak zamanımız var. Doğru düzgün bir sözleşme yapalım, çalışanlarımızla uzlaşmaya varalım.DÜN Türk Metal Sendikası 17'nci Olağan Genel Kurulu'na katılan Vedat Bilgin, enflasyonun emekçilerin sabit gelirlerini tahrip ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Sosyal devlet sorumluluğuyla buna karşı çeşitli tedbirler aldık. Biliyorsunuz, sadece asgari ücretten değil, bütün ücretlerin gelirinden asgari ücret oranında vergi dışı bırakılması yasalaştı ve uygulamaya konuldu. Buna rağmen ücretlerin üzerinde hâlâ vergi dengesizliği var. Bunun da çözülmesi konusunda hem Türk- İş hem de TİSK başkanımızın kendi imzalarıyla bana getirdikleri benim de çalıştığım bir konu var. İnşallah onu da çözeceğiz. Kimse bu konuda endişe etmesin."