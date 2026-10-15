Kayseri Büyükşehir’den kırsala 1,2 milyar TL’lik yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık sektöründe üretimi artırmak ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde son 7 yılda hayata geçirilen projelerle üreticilere sağlanan destek ve yatırımların toplam tutarı 1 milyar 200 milyon TL'yi aştı. Kent genelindeki kırsal mahalleleri kapsayan çalışmalarla çiftçilerin üretim maliyetlerinin azaltılması, tarımsal verimliliğin artırılması ve hayvancılığın geliştirilmesi hedefleniyor. Tohum ve gübre desteğinden sulama altyapısına, hayvancılıktan arıcılığa kadar birçok alanda üreticilere katkı sağlanıyor.

SULAMA ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve su kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla kentin farklı bölgelerinde açık ve kapalı sulama sistemleri hayata geçirildi. Kırsal mahallelerde gerçekleştirilen altyapı ve drenaj çalışmalarıyla tarım arazilerinin daha verimli kullanılması ve üreticilerin maliyetlerinin azaltılması amaçlandı.

HAYVANCILIK VE ARICILIĞA DESTEK

Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin yanı sıra hayvancılık ve arıcılık alanlarında da çeşitli projeleri hayata geçirdi. Çiftçilere tohum ve gübre desteği sağlanırken, manda yetiştiriciliği ve koyunculuğun geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Arıcılıkla uğraşan üreticilere arılı kovan dağıtımları gerçekleştirildi. Kırsal bölgelerde hayvanların su ihtiyacını karşılamaya yönelik projeler ve ekipman destekleriyle de hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlandı.

"ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ"

Kayseri'nin tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kırsal kalkınmanın kent ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Başkan Büyükkılıç, "Üreten her vatandaşımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Kayseri'mizi üretimde daha güçlü bir noktaya taşımak için yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN SULAMAYA 8,8 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve su kaynaklarını daha etkin kullanmak amacıyla sulama yatırımlarını sürdürüyor. Özvatan, Pınarbaşı ve Kocasinan ilçelerinde toplam 8 milyon 841 bin 610 TL yatırımla tamamlanan üç kapalı sistem sulama projesi üreticilerin hizmetine sunuldu. Özvatan'ın Taşlık Mahallesi'nde 1.100 dekar tarım arazisi modern sulama sistemine kavuşturulurken, Pınarbaşı'nın Yukarıbeyçayır Mahallesi'nde sulama alanı 600 dekara, Kocasinan'ın Yuvalı Mahallesi'nde ise 730 dekara çıkarıldı. Projeler kapsamında toplam 12 kilometreyi aşan boru hattı döşendi ve 104 hidrant oluşturuldu. Açık sulama kanallarının yerine kapalı sistemlerin kullanılmasıyla su kayıplarının azaltılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve kuraklığın etkilerinin hafifletilmesi hedefleniyor. Modern altyapıyla çiftçilerin daha az su kullanarak daha verimli üretim yapmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

GENÇLER TARIMSAL ÜRETİMİ SAHADA ÖĞRENDİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlerin tarımsal üretim konusunda deneyim kazanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Programı öğrencileri, Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki Doğal Ürünler Bahçesi'nde düzenlenen eğitimde teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürdü. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen programda 20 öğrenci, 12 farklı çeşitten toplam 1.200 biber fidesi dikti. Öğrenciler ayrıca Tohum Bankası'nı ziyaret ederek ata tohumlarının korunması ve çoğaltılması hakkında bilgi aldı. Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Handan Şapcı Selamoğlu, uygulamalı eğitimin öğrenciler açısından verimli geçtiğini belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Programla gençlerin tarımsal üretime yönelik bilgi ve deneyimlerinin artırılması, sürdürülebilir tarım konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

ÇİFTÇİLERDEN BÜYÜKKILIÇ'A TEŞEKKÜR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmaya yönelik yatırımları üreticilerden takdir görüyor. Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, tohum, küçükbaş hayvan ve arılı kovan desteklerinin yanı sıra sulama altyapısı, arazi yolları ve tarımsal ekipman yatırımlarının çiftçilere önemli katkılar sağladığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretimin önemli destekçilerinden biri olduğunu vurgulayan Güneş, "Türkiye'de en çok kırsala, çiftçiye yardım eden belediye, Kayseri Büyükşehir Belediyesi" dedi. Çiftçilerin taleplerinin karşılık bulduğunu ifade eden Güneş, Başkan Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Hep beraber durmak yok, üretmeye devam" mesajı verdi.