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Giriş Tarihi: 13.11.2022 11:54 Son Güncelleme: 13.11.2022 12:08

Kayseri OSB'den enerji altyapı yatırımı kararı

AA
Kayseri OSB’den enerji altyapı yatırımı kararı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, sanayicilerin enerjiye daha verimli ulaşması amacıyla 100 milyon lira tutarında altyapı yatırımı yapacaklarını bildirdi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yazılı açıklamasında, OSB sanayicisine hizmet yolunda müjdeli haberi paylaşmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından Kayseri OSB'de 100 megavatlık bir trafo kurulmasına başlandığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Bölgemizin elektrik ihtiyacının karşılanması noktasında altyapının büyük önem taşıması nedeniyle TEİAŞ ile yeni bir trafo kurulması için yaptığımız görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. TEİAŞ tarafından 100 megavatlık trafo kurulması için çalışmalara başlandı. İnşallah önümüzdeki yılın nisan, mayıs aylarında TEİAŞ'ın çalışmaları sonlanacak. Bu aşamada Kayseri OSB olarak biz de altyapı çalışmalarımıza başlayacağız."

Altyapı çalışmalarının enerji dağıtım şebekesindeki yükün paylaştırılması açısından önemli olduğunu vurgulayan Yalçın, "Sanayicilerimizin enerjiye daha verimli ulaşması amacıyla 100 milyon lira tutarında bir altyapı yatırımını gerçekleştireceğiz. TEİAŞ'ın trafo kurulumunun hemen ardından kısa sürede yatırımımızı gerçekleştireceğiz. Sanayimiz için durmaksızın hizmete devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

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Kayseri OSB'den enerji altyapı yatırımı kararı
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